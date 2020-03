Torra defensa mantenir la taula de diàleg encara que sigui per videoconferència

El president de la Generalitat, Quim Torra, que ha comparegut d'urgència aquest dimecres al matí per anunciar mesures per afrontar el coronavirus, ha defensat mantenir la reunió de la taula de diàleg amb Madrid la setmana que ve, encara que sigui a través de videoconferència. "Nosaltres posarem sobre la taula la possibilitat que es pugui fer per videoconferència, i per nosaltres no quedarà", ha afirmat.

Un posicionament que topa amb les reserves que ahir es manifestaven des de Madrid, on les mesures contra el coronavirus són més extremes perquè la propagació ha estat més estesa.

Pel que fa a la substitució de Bosch com a membre de la delegació catalana a la taula de diàleg, segons recull l'ACN, el president català s'ha limitat a dir que s'ha de decidir entre els dos socis del Govern com queda la composició de la taula de negociació, i ha afegit que està segur que en els pròxims dies es podrà nomenar un nou conseller d'Exteriors.

Jové, protagonista

La taula de diàleg també ha sigut protagonista aquest dimecres a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Hi estaven citats a declarar pel seu paper en l'1-O els diputats d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó. Jové és un dels integrants de la delegació catalana a la taula de diàleg i fa dues setmanes ja va ser present a la Moncloa. El vicepresident del Govern i també membre de la taula, Pere Aragonès, ha defensat que Jové ha de seguir formant part de la delegació catalana malgrat la seva situació processal. "Evidentment continuarà estant i participant en la taula, no només per la seva capacitat política i el seu compromís, sinó també perquè cal tenir present que no es pot oblidar la situació de repressió que estem gestionant", ha recalcat el vicepresident. Aragonès ha defensat Jové i també Salvadó i ha assegurat que "cap tribunal decidirà el futur de Catalunya".