Torra volia defensar a la UpM el "compromís" del seu govern amb la "lluita pacífica per l'autodeterminació"

El president de la Generalitat, Quim Torra, tenia previst defensar al fòrum de la Unió per la Mediterrània que el seu govern té un "compromís" amb "la lluita pacífica per l'autodeterminació". Tot i que el ministeri d'Exteriors espanyol va vetar la participació de Torra a la cimera, celebrada dilluns a Barcelona, el Govern ha enviat aquest dijous a tots els seus participants el discurs que tenia previst fer-hi el president de la Generalitat. Torra volia recordar als socis del Mediterrani la situació dels presos i els exiliats, que pateixen "acusacions falses de violència, rebel·lió i sedició", i tenia previst reclamar "la seva llibertat i el seu retorn immediat". A més, volia apel·lar al "diàleg i la cooperació" com a eines per "assolir solucions".

En el discurs, que la conselleria d'Acció Exterior està enviant als participants de la UpM, Torra també hauria denunciat que "activistes socials i artistes, no només de Catalunya sinó també d'altres parts d'Espanya, han sentit l'onada de repressió" a l'Estat. Torra volia presentar Catalunya com un país capaç d'oferir "solucions als reptes dels pobles dels voltants" de la riba mediterrània i com un "soci fiable" per fer front a crisis com la dels refugiats.

De fet, en aquest sentit, el president de la Generalitat volia fer un toc d'atenció a la Unió per la Mediterrània en relació als morts al mar. "Aquest és el fòrum adequat per buscar polítiques comunes per acabar amb la pèrdua de tantes vides innocents que s'ofeguen al mig del mar," volia dir Torra. "Hem de fer front a la realitat mediterrània, cada mort al Mediterrani ens hauria d'avergonyir per la nostra manca d'acció", pretenia dir el president, en un fòrum amb representants, també, de la Comissió Europea.

De fet, Torra volia recordar a la UpM la manifestació per acollir refugiats que va viure Barcelona el febrer del 2017, i destacar que el país és una terra "oberta i d'acollida". A les conclusions del fòrum de la Unió per la Mediterrània, no es va fer cap menció concreta a la crisi dels refugiats ni als morts al mar.