Torra aparca les eleccions i no comunicarà la data quan s'aprovin els pressupostos

El president de la Generalitat, Quim Torra, no comunicarà la data de les eleccions catalanes quan el pròxim dia 24 d'abril el Parlament aprovi els pressupostos del 2020. Això suposa un canvi de criteri respecte al guió que ell mateix va escriure a finals de gener després d'una nova disputa entre JxCat i ERC. Llavors va dir que donava per esgotada la legislatura i que quan la cambra aprovés els nous comptes comunicaria la data en què els catalans tornarien a les urnes. No serà així.

En una roda de premsa aquest dijous amb corresponsals estrangers, el president català ha argumentat que aparca les eleccions perquè el govern està "centrat en gestionar la crisi" del coronavirus. "Ningú entendria que ara hi hagués eleccions o es posés una data", ha argumentat. Sobre la voluntat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'impulsar uns nous Pactes de la Moncloa, Torra no ha descartat sumar-s'hi, però hi ha posat condicions. Ha demanat que prioritzin la "justícia social", que no serveixin per "blanquejar el règim del 77" i que es permeti a Catalunya reivindicar l'autodeterminació.