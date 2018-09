Torra: "És evident que no podem acceptar les suspensions dels diputats"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest divendres que el Parlament "no pot acceptar" les suspensions dels diputats processats pel Tribunal Suprem. "És una qüestió de sobirania", ha afirmat en un acte organitzat pel Col·lectiu Ciutadella en què compartia escenari amb el president del Parlament, Roger Torrent, i la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera. Així, ha dit que en aquesta qüestió hi haurà acord entre JxCat i ERC, tot i que no ha volgut anar més enllà.

Per la seva banda, el president del Parlament, Roger Torrent, ha afirmat que s'arribarà a un pacte abans del debat de política general i ha assegurat que no es repetirà la crisi del mes de juliol entre ERC i JxCat. "N'hem après", ha afirmat. Torrent ha fixat tres principis sobre els quals creu que ha de pivotar la solució final: que no s'alterin les majories parlamentàries, que cap dels diputats suspesos hagi de deixar la seva acta i que l'acord que es prengui a la mesa o al ple sigui "efectiu".

Com Torra, no ha volgut entrar en detalls i ha dit que quan s'arribi a un pacte es farà públic.

Torra lamenta l'actitud de Zaragoza

Després de la moció fallida al Congrés de Diputats sobre el diàleg que va impulsar el PDECat, el president Torra n'ha justificat la retirada per les declaracions del diputat del PSC José Zaragoza, que considerava una línia vermella el referèndum d'autodeterminació. "No ajuda" al diàleg, ha afirmat, tal com va fer dimecres la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras.

La delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha dit que malgrat la distància que separa el PSOE de l'independentisme hi ha la voluntat per part del govern de Pedro Sánchez d'arribar a acords amb la Generalitat. Així, ha instat a trobar punts d'acord en el marc de les comissions bilaterals per recuperar la confiança entre les dues institucions.

Torrent, Torra i Cunillera han participat en un acte organitzat pel Col·lectiu Ciutadella, una entitat impulsada per periodistes parlamentaris amb l'objectiu d'afavorir l'activitat periodística a la cambra i aconseguir unes condicions professionals dignes. El Col·lectiu ha guardonat dos dels periodistes parlamentaris amb més experiència, Lluís Falgàs i Josep Maria Martí Rigau.

540x306 Torra: "És evident que no podem acceptar les suspensions dels diputats" / PERE VIRGILI Torra: "És evident que no podem acceptar les suspensions dels diputats" / PERE VIRGILI

Falgàs ha destacat que, malgrat totes les dificultats, el periodisme "és el millor ofici del món", tot i que ha remarcat que la professió "està en crisi" des del dia que "algú va decidir que la informació podia ser gratis" i obviant, ha afegit, tot l'esforç que comporta per a aquells que s'hi dediquen. Martí, per la seva banda, ha repassat els fets viscuts a Catalunya des del principi de la legislatura i ha constatat les diferències. "Això abans era una bassa d'oli [...] des del tripartit s'ha animat molt", ha afirmat. I ha explicat que ara fa tres anys va decidir que continuaria en actiu fins que es resolgués el Procés. "Crec que en tinc per temps", ha ironitzat.