Torra creu que seria "irresponsable" convocar eleccions després de la sentència dels judicis pel Procés

El president de la Generalitat, Quim Torra, considera que seria "irresponsable" convocar eleccions després de la sentència dels judicis pel Procés. Torra ho afirma en una entrevista a 'El Món', on també ha afirmat que "la solució no passa per unes eleccions, sinó per complir el mandat que tenim". Torra apel·la a la ciutadania de Catalunya perquè entengui el moment "transcendental" que generaran les sentències i l'afronti "com un repte semblant al de l'1-O". En aquest sentit, el president de la Generalitat exposa que cal treballar una resposta "des d'ara i de forma unitària" a les sentències del Suprem i apel·la a "l'esperança i el sacrifici" de la ciutadania. "La ciutadania s’ha d’organitzar, perquè som un poble adult i ja no depèn d’allò que el president de la Generalitat pugui dir. Ningú no li ha de dir a cap català què ha de fer, i confio plenament en l’apoderament de la ciutadania", anota.

Pel que fa a quina ha de ser la reacció a les sentències, Torra proposa "no defensar-nos de res sinó acusar l’Estat en tots els seus pilars més febles democràticament parlant, com és el poder judicial, la monarquia i la policia" i, paral·lelament, "avançar també en la internacionalització de la causa catalana". També assenyala: "Tant el president Puigdemont des del Consell de la República com jo mateix anirem a Europa i als Estats Units, a nivell d’Estat i d’entitats civils, per denunciar la situació que vivim i apel·lar a una mediació internacional per negociar amb l’Estat".

Sobre les relacions amb el president espanyol, Pedro Sánchez, i la possibilitat d'aconseguir un referèndum d'autodeterminació pactat, Torra afirma que és "impossible" arribar a cap acord ni a cap negociació, fet pel qual apel·larà "a la comunitat internacional". També subratlla que el país "s'ha de plantejar un eix fonamental en termes de la desobediència civil i institucional a l'Estat". El president també descarta obrir el meló per impulsar un nou Estatut, com proposen els socialistes: "El procés d’independència és irreversible. Però ho és per la força de les idees, perquè la lluita pels drets civils, socials i nacionals és una lluita que comparteix la gran majoria de la població catalana. I aquí és on trobes a faltar el PSC, que de fet és el partit que ha patit més fugues del sector catalanista. Qui se sentirà cada vegada més aïllat i sol al Parlament serà el PSC si no s’adona que és necessari retornar a les grans complicitats amb la societat catalana", remarca.

D'altra banda, Torra insisteix que la República no s'assolirà si l'independentisme no s'uneix i reclama que les "quatre vies d'acció republicana" que ha enumerat en exterior, presons, institucions i ciutadania, "vagin totes alhora". Torra també denuncia la "catalanofòbia" de la política espanyola i anima els republicans espanyols que vulguin posar en qüestió el "règim del 78" a "sumar-se a la causa de Catalunya". El president de la Generalitat, finalment, deixa clar que, a títol personal i deixant de banda el càrrec, és partidari de "totes les unitats" tant a les eleccions europees com a les espanyoles, perquè "el missatge que podem enviar a Europa és més contundent si tenim un resultat esclatant".