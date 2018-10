Quim Torra s'ha reunit amb Anna Gabriel aquest dijous a Ginebra

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha mantingut una trobada aquest dijous amb l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel a Ginebra. Torra és a la ciutat helvètica des d'ahir, quan va fer una conferència a la Universitat de Ginebra per demanar una mediació internacional per forçar l'Estat a negociar un referèndum d'autodeterminació per a Catalunya.

Gabriel és a Suïssa des del mes de febrer, quan va marxar abans de comparèixer davant del Tribunal Suprem per la causa contra el Procés. El president i l'exdiputada han esmorzat plegats, un esmorzar que ja es va tancar dimecres al vespre i que s'ha dut a terme de manera discreta i sense càmeres. De fet, La trobada, segons les fonts, ha anat "molt bé". Ahir, Torra també es va reunir amb l'exdiputada d'ERC Marta Rovira. Després de parlar amb Gabriel i Rovira, Torra ha reiterat que s'ha d'afrontar "units" el "gran repte" de fer la República.

Torra ha assegurat que la reunió amb Gabriel ha estat "molt important" per a ell. Destaca que l’ha pogut abraçar i enviar-li "tots els records" des de Catalunya. "Com sempre que surts a l’exili i et trobes amb els companys que estan aquí, tinc la sensació que aquí són dones lliures mentre que a l’estat espanyol són a la presó", ha dit Torra. Això, assegura el president, el fa adonar de "fins a quin punt és inconcebible la resposta que està donant Europa i la resposta que dona Espanya" a Catalunya. Després de la trobada amb Gabriel, Torra ha viatjat a Zurich per reunir-se amb el president del cantó, Thomas Heininger.

Fonts de la CUP han explicat que la trobada només ha estat "un cafè informal" que Torra ha fet amb Gabriel per la seva "condició de persona exiliada". Segons el partit, "les relacions polítiques amb Presidència i el Govern les fan, quan és necessari, els membres del secretariat nacional i del grup parlamentari".