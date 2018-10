El president de Catalunya demana mediació a Trump, Merkel, Putin i el papa Francesc per fer possible un referèndum pactat

El president de la Generalitat, Quim Torra, va enviar aquest dimecres una carta al seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, per convidar-lo a Barcelona i "parlar de tot en profunditat: del seu projecte per a Catalunya i també de l'exercici del dret a l'autodeterminació", concretava la missiva, que en cap moment feia referència a l'ultimàtum que 24 hores abans Torra havia deixat anar al Parlament. La setmana passada, però, el president català ja havia enviat una carta a Sánchez i a una quarantena de líders mundials –posats en còpia– en què reclama una mediació internacional per avançar cap a un referèndum pactat, segons ha avançat aquest dijous 'El Periódico'.

En aquesta primera carta, en anglès i amb data de 26 de setembre, Torra assegura que l'objectiu de la Generalitat no és aconseguir la independència "immediata", sinó la consecució d'un referèndum "legal", "vinculant" i "just". Un missatge que fa arribar a líders mundials com el president dels Estats Units, Donald Trump; la cancellera alemanya, Angela Merkel; el president rus, Vladímir Putin; la primera ministra anglesa, Theresa May; el president xinès, Xi Jinping, i, fins i tot, el papa Francesc. Amb tot, el cap del Govern demana a Sánchez que autoritzi el seu executiu a entrar en un "diàleg mediat" tan aviat com sigui possible. "La part catalana està preparada per entrar en aquest procés sense precondicions", destaca el text.

Disposat a explorar "totes les opcions" si els presos són alliberats

Torra dedica gran part de la carta a explicar com és de difícil el diàleg amb l'Estat quan hi ha presos polítics i exiliats. En aquest sentit, demana a Sánchez que insti la fiscalia a retirar els càrrecs contra ells o que, com a mínim, retiri les seves objeccions respecte a la llibertat provisional. La realitat, però, és que diversos membres del govern espanyol ja s'han posicionat a favor d'aquest punt. En tot cas, el president de la Generalitat adverteix que, en absència d'un "diàleg significatiu", el judici i la condemna dels presos podria portar a una "aclaparadora demanda d'independència immediata" a Catalunya.

Tan és així que Torra assegura que si els presos són alliberats el seu govern està disposat a "explorar totes les possibles opcions" amb la Moncloa. "El nostre equip negociador està sempre preparat per començar les converses", conclou Torra a la carta, en què demana a Sánchez que confirmi que el seu govern està també disposat a unes negociacions mediades. El president assegura que posa en còpia els líders mundials perquè el diàleg sigui "tan transparent com sigui possible".