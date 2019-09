Torra s'obre a modificar el tram autonòmic de l'IRPF per trobar suports de l'oposició als pressupostos

Aprovar els pressupostos del 2020 s'ha convertit en una de les prioritats de la Generalitat per al nou curs polític, i la qüestió ha protagonitzat una part del debat d'aquest dimecres al Parlament. El president, Quim Torra, s'ha obert a modificar el tram autonòmic de l'IRPF i a introduir nous impostos mediambientals, si això ha de servir per trobar algun suport de l'oposició perquè els comptes puguin aprovar-se.

Ho ha explicat durant la seva intervenció en el debat de política general al Parlament, on ha reclamat "responsabilitat" a tots els grups per aconseguir tenir uns nous comptes i on ha ofert "diàleg" a tots ells per arribar a un acord. S'ha mostrat disposat a incorporar-hi propostes que li arribin, però ha demanat a l'oposició que siguin idees "factibles i viables".

Torra no ha citat cap partit de l'oposició en concret, però els comuns, en el passat, ja han reclamat a la Generalitat canvis en l'IRPF si vol tenir el seu suport als pressupostos. "No descartem reformes en algunes figures, com en trams autonòmics de l'IRPF i en impostos mediambientals. Ens agradaria arribar a algun tipus d'acord en aquest àmbit", ha dit avui Torra.

Campanya electoral

El president de la Generalitat ha demanat als grups que s'abstreguin de la campanya electoral de les eleccions generals i que, malgrat el combat polític lògic d'aquells dies, no es tanquin a negociar els pressupostos amb el Govern. "Us demano que oblideu que tornem a estar en campanya electoral i que penseu en els efectes que tindria per a la ciutadania una nova pròrroga pressupostària", ha exposat. Per convèncer l'oposició, ha proposat "total transparència a l'hora de negociar".

A principis de mes, el vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va apuntar la possibilitat de modificar l'IRPF i impulsar els impostos mediambientals, però també va parlar d'incrementar la recaptació del de successions, una cosa que Torra avui no ha citat. Ni president ni vicepresident han ofert càlculs de com augmentarien els ingressos de la Generalitat amb aquests canvis.

Altres vies d'ingressos

Més enllà dels impostos, Torra ha plantejat altres vies per millorar els ingressos de la Generalitat que, en aquest cas, implicarien una negociació amb el govern de l'Estat. Així, ha reclamat 11.000 milions d'euros que, segons ha dit, formen part de deutes pendents de l'executiu central amb el Govern, i també ha demanat que l'objectiu de dèficit de la Generalitat no hagi de ser del 0%, sinó que pugui arribar al 0,3%.