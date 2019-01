Torra insta el món occidental a "no permetre la supressió per la força" de l'independentisme

Des dels Estats Units i a poques setmanes del tret de sortida del judici pel Procés, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida a la comunitat internacional a "no permetre" la "supressió per la força" de l'independentisme. Així ho ha expressat aquesta nit en una conferència a la Universitat de Stanford (EUA) –convidat pel Martin Luther King Institute–, des d'on ha reiterat la necessitat de celebrar un referèndum a Catalunya per desencallar la situació.



En aquest sentit, Torra ha instat la comunitat internacional a "participar" d'una mediació que permeti als catalans exercir el dret a l'autodeterminació. Seria l'única manera, ha considerat, de "convèncer l'establishment espanyol" per dur a terme un referèndum. "Només el poder de la pressió internacional forçarà l'estat espanyol a seure en una taula a negociar", ha assegurat.

#President @QuimTorraiPla: “Només la força de la pressió internacional obligarà l’estat espanyol a seure a dialogar. En temps on creixen els autoritarismes, Occident i els EUA haurien de defensar l’autodeterminació de Catalunya, perquè ho fem per camins democràtics”. pic.twitter.com/hIArDWfPy0 — Govern. Generalitat (@govern) 15 de enero de 2019



El president ha aprofitat la seva visita als Estats Units per subratllar que defensar el dret a l'autodeterminació de Catalunya és "d'interès geopolític per a Amèrica i per a tot Occident", i ha emplaçat el país a "protegir" les petites nacions. "Aquí, als Estats Units, on es valora la llibertat i la dignitat dels pobles, vull proclamar amb tota la meva esperança i convicció que arribarà el dia en què Catalunya aconseguirà la condició d'estat", ha manifestat Torra.





Repressió a l'estat espanyol

Davant d'un centenar de persones a l'auditori, Torra ha aprofitat l'ocasió per destacar que mentre hi hagi presos polítics, exiliats i "els drets dels catalans continuïn denegats", seguirà oberta "la porta dels països autoritaris per justificar la repressió sobre minories nacionals". Així, i servint-se de l'exemple de l'activista Martin Luther King en diverses ocasions, el dirigent ha destacat el cas de Catalunya com a model per resoldre un conflicte històric de manera democràtica. "El món serà català o talibà", com va dir l'expresident Bill Clinton i ha recordat el cap de l'executiu català.



El president ha afirmat que "no importa quanta repressió" perpetuï l'Estat: "Seguirem la nostra lluita de manera no violenta". "Si Espanya és realment un estat democràtic, hauria de deixar que els catalans decidissin lliurement el seu futur", ha demanat el president. Després de posar en context el cas català als estudiants i professors presents al seminari sobre drets civils i socials al campus d'humanitats, Torra ha lamentat que els catalans "visquin la situació més seriosa" des de la mort de Franco. De fet, el president s'ha dirigit als assistents en representació d'una societat que, ha dit, "ha vist com els seus drets han estat violats". "Superarem tot el que vingui", ha insistit.

El director del Martin Luther King celebra la "no-violència"

Clayborne Carson, director fundador del Martin Luther King Institute, ha destacat que allò que l'atrau del moviment independentista és la cerca dels objectius a partir de la no-violència, "tal com feia el mateix activista nord-americà o Gandhi", ha dit. "La resistència no-violenta és la més poderosa de les armes que poden utilitzar els pobles oprimits per canviar el món", ha citat Torra, en paraules de l'activista afroamericà. Tot i això, Carson ha recordat que Luther King no defensava "la separació", sinó que apostava per la unió.



"Cal assegurar que, per damunt de tot, hi hagi la defensa dels drets humans", ha manifestat el director de l'institut en declaracions als mitjans i en al·lusió a les tensions entre drets humans i nacionalismes que, a parer seu, existeixen arreu del món. Per aquest motiu, Carson aposta per "comunicar bé" els drets de què disposa la ciutadania.

Reticències del cònsol espanyol a San Francisco

El cònsol general d'Espanya a San Francisco, Diego Muñiz, també ha estat present a la conferència i no s'ha mostrat gens satisfet amb les paraules de Torra. De fet, el mandatari ha replicat al president català que la Constitució "no preveu cap referèndum d'independència". Muñiz, fins i tot, ha demanat a Torra una explicació sobre per què la declaració d'independència del 27 d'octubre "no va rebre cap reconeixement internacional".



La rèplica l'ha pogut efectuar durant el torn de preguntes, que ha aprofitat per subratllar que el govern de Pedro Sánchez "vol obrir un diàleg, però sota la llei espanyola". Torra, finalment, ha criticat que la resposta dels executius centrals "sempre sigui que no tens dret a convocar un referèndum".



En qualsevol cas, Torra ha aprofitat el viatge per reunir-se amb diverses personalitats, com el politòleg Francis Fukuyama o el senador demòcrata Jerry Hill.