Torra s'ha gastat 120.000 euros públics en viatges a l'estranger des que és president

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha gastat 120.000 euros públics en viatges a l'estranger, segons ha publicat la Ser Catalunya aquest dilluns. Es tracta d'una xifra catorze vegades superior a la que va invertir Carles Puigdemont en el mateix període de temps la legislatura passada. Les raons, però, són evidents: Torra ha viatjat a Waterloo i a altres localitats europees per mantenir reunions amb els exconsellers a l'exili.

Segons les dades a què ha tingut accés l'emissora, només amb els viatges a Bèlgica ja s'ha gastat 30.000 euros, que s'han de sumar a les visites a Marta Rovira a Ginebra i a Clara Ponsatí a Escòcia, que pugen a 71.000 euros. A diferència de Torra, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, també va fer un viatge a Waterloo però no constava a la seva agenda oficial i va assegurar que no s'havia sufragat amb diners de l'administració.

Els comuns han reaccionat a aquesta notícia, i el seu portaveu, Joan Mena, ha assegurat que Torra "ha de donar explicacions d'aquests viatges": "Esperem que siguin institucionals". "Ens preocupa si ho contraposem amb un Govern que no pren decisions, que no governa", ha continuat el també diputat d'En Comú Podem al Congrés, que ha assenyalat que no vol un president que "viatja pel món i no soluciona els problemes dels catalans".

Qui també demanarà explicacions és el PSC, segons ha afirmat en roda de premsa el líder del partit, Miquel Iceta. El primer secretari socialista troba una "barbaritat" que Torra hagi gastat centenars de milers d'euros en viatges a l'estranger i li ha demanat que cessi aquesta "despesa absurda" que estem pagant tots els catalans però que no es tradueix en una millora dels serveis públics.

Al seu parer, aquesta situació és la "conseqüència lògica de mantenir la ficció d'un Consell de la República a Brussel·les". "No cla que ho digui cap Mosso, no estem en una República", ha ironitzat, demanant que no es destini "ni un cèntim" en "reunions d'organismes fantasmagòrics". Amb tot, ha recordat que si es vol contacte amb l'estranger es poden utilitzar mitjans "electrònics" que no costen diners.

Cs demana el 155

També hi ha dit la seva la diputada de Cs Lorena Roldán: "Aquestes visites ens estan costant milers d'euros a tots els catalans". La dirigent taronja ha insistit en "deixar molt clar a Torra" que Ciutadans no "callarà" mentre es "gasten els diners de tots els catalans". Així, Roldán ha tornat a demanar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que torni a aplicar l'article 155 de la Constitució, tot i que no ha concretat, a preguntes dels periodistes, de quina manera Ciutadans demana que s'intervinguin les institucions catalanes. "S'ha d'aplicar el 155 per controlar el que està fent el Govern, això s'està pagant amb els diners de tots els catalans", ha recalcat, referint-se als viatges de Torra.