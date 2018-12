Torra es querella contra el líder de Ciutadans a Andalusia per injúries i calúmnies

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest dimarts al Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) una querella per injúries i calúmnies contra el líder de Ciutadans a la comunitat autònoma, Juan Marín. La querella arriba després que Marín acusés Torra en un debat a Canal Sur d'haver dit que els andalusos tenen "un gen menys que els catalans, són més fluixos i mandrosos", i que, més tard, fes un vídeo desafiant Torra a querellar-se contra ell en què l'acusava també de "racista, colpista i covard".

Segons exposava en aquest vídeo el candidat de Cs, Catalunya és el que és gràcies a milers d'andalusos que "s'han matat a treballar", per la qual cosa retreia a Torra que els digués "bèsties tarades i hienes carronyeres". El candidat de Cs conclou: "Jo no callo. Jo dono la cara. I no fujo com Puigdemont. Ens veiem als tribunals i on faci falta".

Per tot això, l'advocat de la Generalitat ha presentat una querella en què defensa que Marín no es pot escudar en la inviolabilitat parlamentària perquè les seves declaracions van ser fetes fora de l'àmbit parlamentari i hi ha jurisprudència del Tribunal Constitucional que estableix que aquest tipus de converses no estan emparades per les prerrogatives dels diputats.

Segons el raonament dels lletrats de la Generalitat, no hi ha cap dubte de la finalitat del querellat de "vexar i ofendre públicament la imatge i dignitat" de Torra, "de manera totalment innecessària i gratuïta, desacreditant-lo públicament i greument en el marc d'un debat polític i social i amb total menyspreu a la veritat".