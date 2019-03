Els comuns insten Torra a sotmetre's a una qüestió de confiança després del fracàs dels pressupostos

Aquesta setmana es va certificar al Parlament la negativa de l'oposició a avalar els pressupostos i la manca de voluntat de l'executiu de portar els comptes a la cambra per no exposar-se a una derrota parlamentària. Els comuns eren l'únic soci potencial, però les posicions durant els últims mesos s'han mantingut tan allunyades com el primer dia i ara veuen impossible reprendre els contactes. En una entrevista a l'ACN, la presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú - Podem, Jéssica Albiach, insta el president de la Generalitat, Quim Torra, a sotmetre's a una qüestió de confiança, un cop evidenciat que no té suport parlamentari per tirar endavant les lleis importants.

"El que han de fer és la seva feina. Ja que han estat incapaços de presentar uns pressupostos, que impulsin una qüestió de confiança i ja ho veurem", ha explicat sense apuntar quines serien les condicions del seu grup per donar suport al Govern en un context com aquest. Albiach ha descartat que es reprenguin les negociacions dels pressupostos i ha indicat que sospita que la voluntat real d'una part del Govern és convocar eleccions aviat. "No tornarem a seure [a negociar] perquè veiem que durant aquest temps no han tingut cap voluntat de treballar ni negociar ni moure's. Comencem a sospitar que hi ha part del Govern que té interès a anar a eleccions", ha opinat.

L'avançament electoral també és un escenari que els comuns veuen com una possibilitat per sortir de l'atzucac en què es troba avui l'executiu. Sense majoria parlamentària, la Generalitat no té l'estabilitat assegurada. Segons Albiach, seria "coherent" que Torra avancés les eleccions: "Tenim un Govern que no governa, que estan barallats entre ells i sense full de ruta. Hi ha una retòrica per una banda i els fets per una altra".

Durant la setmana passada el PSC també es va mostrar partidari que Torra convoqués eleccions o se sotmetés a una qüestió de confiança. La resposta del president, dimecres passat al Parlament, va ser rebutjar qualsevol d'aquests escenaris i recordar que amb pròrroga pressupostària també es pot governar. De fet, la Generalitat ho ha fet quatre anys dels últims set.