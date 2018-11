Torra rebutja assistir a la commemoració dels 40 anys de la Constitució: "Ha esdevingut una presó"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebutjat a través d 'una carta enviada a la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, i als presidents del Senat i el Congrés, assistir a la commemoració dels 40 anys de Constitució. "No és cap motiu de celebració a Catalunya. Ja fa anys que, més que no pas una finestra a la democràcia, la Constitució ha esdevingut una presó per a la llibertat d'expressió i per a la capacitat de decidir dels ciutadans", diu la carta. En la missiva assegura que "el poble de Catalunya ja ha decidit que vol superar el marc constitucional amb la creació d'una república independent catalana" i que, per aquest motiu, refusa assistir a la celebració d'un "text que va néixer de la transició del franquisme, que malauradament encara constatem com perviu" -afirma-.

Per al president de la Generalitat, l'estat espanyol n'ha fet una interpretació "restrictiva, tancada, antiga i perpetuadora d'injustícies", malgrat que el text sí que conté -a parer seu- un "reconeixement del dret a l'autodeterminació a través de la vigència i el compliment dels tractats internacionals".

"La impossibilitat constitucional ha estat una excusa sistemàtica dels governs de qualsevol color per a no encarar un debat democràtic que doni una solució política als conflictes polítics que vivim. Lluny de tot això, la Constitució s'ha utilitzat com una arma llancívola i com una gàbia", afirma el president.

És per això que, segons Torra, el text constitucional "ja no té el recolzament i el reconeixement legítim del poble de Catalunya" i que, per tant, no assistirà a la celebració dels seus 40 anys.

D'aquesta manera, el president de la Generalitat tampoc es trobarà amb les autoritats espanyoles a la commemoració d'aquest text ni amb el rei Felip VI, amb qui només ha coincidit als Jocs Mediterranis de Tarragona i en l'aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, on va rebre el monarca, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, i el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, amb la dona de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, Laura Masvidal, per recordar-los el seu empresonament.

540x306 El president, Quim Torra, entregant els informes del Síndic de Greuges al rei FelipVI a Tarragona. / JORDI BEDMAR El president, Quim Torra, entregant els informes del Síndic de Greuges al rei FelipVI a Tarragona. / JORDI BEDMAR

Quan va haver de decidir si assistir als Jocs de Tarragona, el president, en una compareixença, va anunciar que trencava relacions amb la monarquia pel seu paper durant el Procés. Tot i que va assistir a la inauguració de l'esdeveniment esportiu, va explicar que ni el president ni cap conseller assistiran a cap acte impulsat per la Corona i va dimitir com a vicepresident de la Fundació Princesa de Girona.