Torra preveu nomenar el relleu de Borràs i Artadi després de la reunió de Govern de la setmana que ve

El Govern s'ha reunit aquest dilluns en consell executiu a la Vall d'Aran, Vielha, després de mantenir una reunió amb el Conselh Generau d'Aran. En roda de premsa, la portaveu, Elsa Artadi, ha explicat els acords que han arribat amb aquesta institució, posant èmfasi en el reconeixement del seu autogovern, però també s'ha referit als canvis que afronta l'executiu de Torra pel seu salt a la política municipal de Barcelona i el de la consellera Laura Borràs a Madrid. Segons ha explicat la portaveu, Torra preveu abordar el relleu en els propers dies i intentarà que sigui conjunt.

En aquest sentit, Artadi ha apuntat que d'acord amb la llei, per evitar incompatibilitats, Borràs pot ser consellera fins el 24 de març, ja que el dia 25 és quan es presenten tots els candidats a la Junta Electoral Central de les eleccions del 28 d'abril. És per això que el calendari passa perquè la propera reunió de Govern de la setmana que ve sigui la darrera, almenys, de Borràs. Artadi té més marge, però la portaveu ha reconegut que l'escenari òptim és que es faci alhora.

Reconeixement del dret a l'autodeterminació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha solemnitzat aquest dilluns el seu reconeixement del "dret a l'autodeterminació" de l'Aran, de la mateixa manera que també el reivindica per a Catalunya.

Així ho ha exposat en una declaració institucional després de reunir-se a Vielha amb el síndic d'Aran, Carlos Barrera, acompanyat de la consellera de la Presidència, Elsa Artadi. La trobada ha tingut lloc a la seu del Conselh Generau d'Aran, institució d'autogovern de la regió aranesa, situada a l'extrem nord-oest del territori català. Justament aquí es reuneix aquest dilluns al matí, de forma excepcional, el Govern de la Generalitat, en un gest simbòlic de reconeixement cap a la "realitat nacional" aranesa.

En la seva declaració, Torra ha recordat que la llei de règim especial de l'Aran, del 2015, "reconeix el dret d'autodeterminació del poble aranès". "És així com la llibertat i la democràcia s'obren camí al segle XXI. I és per això que Catalunya reconeix a les realitats nacionals un dret que també vol veure reconegut per a ella ", ha remarcat.

Acord de finançament de l'Aran

Davant de Carlos Barrera, el president ha ratificat "l'acord de finançament, que tindrà una validesa de cinc anys i que dona una estabilitat molt desitjada" al Conselh Generau. A més, s'ha compromès a "desplegar la llei que defineix el règim especial de l'Aran en totes les seves capacitats i possibilitats", i ha apostat per "aprofitar les sinergies actuals per consolidar un moment de plenitud en les relacions bilaterals entre tots dos països, entre totes dues realitats nacionals".

"Si bé Catalunya viu actualment un estat d'emergència democràtica a causa de les persecucions, la repressió i la regressió de drets i llibertats civils i col·lectives, que han portat una part del Govern a l'exili i l'altra a la presó, és necessari que sapiguem reforçar aquesta entesa catalano-aranesa per reforçar els nostres països com a baluards de la democràcia i la llibertat en un moment canviant i incert", ha recalcat.

A la reunió del Govern a Vielha, ha explicat Torra, l'executiu català preveu aprovar "un paquet de mesures destinades a reforçar l'autogovern aranès i a potenciar un territori singular amb personalitat pròpia".