Torra crida a "resistir a ultrança" contra la futura sentència de l'1-O com van fer el 1714

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida aquest divendres a "resistir a ultrança" quan arribin la sentència del Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes en la causa per rebel·lió. En l'homenatge a El Poal (Alt Urgell) a Antoni Desvalls i de Vergós, cap de l'exèrcit català en la Guerra de Successió, Torra ha fet una comparativa històrica amb el setge de les tropes borbòniques.

"Això no ho podrem tolerar. No ho podrem acceptar per dignitat i per consciencia, com no van acceptar 300 anys enrere en aquella votació del Saló de Sant Jordi reunits els braços generals de Catalunya que van decidir la resistència a ultrança per segurament els mateixos principis", va assegurar, en relació al "judici injust" que ja ha vaticinat. Torra ha recordat que si Barcelona va resistir el setge de 1714 va ser gràcies a la ciutadania de la resta de Catalunya. ''En aquell moment Barcelona va necessitar el país i els ciutadans hi van ser per ajudar tot el possible i revoltar-se''.

Torra ha parlat els darrers dies del procediment judicial i ja va anunciar que l'objectiu dels dirigents independentistes no ha de ser defensar-se, sinó "acusar" l'Estat. Unes paraules que matisaven unes afirmacions prèvies, en què va parlar d'"atacar" l'estat espanyol. Aquest divendres ha insistit que es tracta d'una "farsa contra els nostres polítics" que "l'únic crim" que han comès és "permetre al poble votar".