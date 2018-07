Torra veu la retirada de les euroordres com un dels episodis més "aberrants" de la història de la justícia espanyola

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha valorat com un dels "episodis més aberrants i escandalosos de la història" de la justícia espanyola la retirada de les ordres de detenció europea i internacional del jutge Pablo Llarena contra els dirigents independentistes a l'exili. "El castell de cartes ha caigut i ja no queda res", ha apuntat Torra, que ha reclamat que els presos no poden estar tancats "ni un minut més". Ho ha dit en l'acte de presa de possessió dels nous delegats territorials del Govern, en el qual ha aparegut públicament per primera vegada amb el vicepresident de l'executiu, Pere Aragonès, després de la topada entre JxCat i ERC al Parlament arran de la suspensió dels diputats. Aquest divendres ha transcendit que els màxims responsables del Govern ja van dinar junts dijous per posar pau i traçar un camí que millori les relacions entre les dues formacions independentistes.

Torra s'ha adreçat als nous delegats territorials del Govern per comunicar-los la necessitat de "construir la República des de la base" com a "primera cara visible" als seus respectius llocs de representació. "Volem institucions al servei dels ciutadans i no ciutadans al servei de les institucions. Aquesta és la gran diferència entre el model republicà i el del Regne d'Espanya", ha considerat Torra, que ha donat la benvinguda als vuit delegats, la meitat dels quals són nous en el càrrec. "Alguns ja hi éreu abans del cop a la democràcia fraudulent amb l'aplicació del 155. Teníem un Govern legítim que va ser arrabassat per un govern que viu allunyat de la realitat del nostre país", ha assenyalat el president de la Generalitat.

A aquesta idea s'hi ha sumat Aragonès, que ha destacat que els delegats territorials van ser uns dels càrrecs cessats pel 155 per la seva "dimensió territorial i política". "És l'expressió del poder democràtic del nostre país, de l'autogovern", ha continuat el també líder d'ERC. En el seu discurs, Aragonès ha subratllat que es creï la delegació territorial del Penedès, que havia estat en "contínua discussió". "S'acosta al mapa que va publicar la Generalitat el 1936, que organitzava les comarques en regions", ha remarcat.

540x306 Els nous delegats territorials de la Generalitat, amb Quim Torra i Pere Aragonès / ARA Els nous delegats territorials de la Generalitat, amb Quim Torra i Pere Aragonès / ARA

Els nous representants territorials que han pres possessió al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat són: Juli Fernàndez, delegat territorial a Barcelona; Pere Vila, delegat territorial a Girona; Ramon Farré, delegat territorial a Lleida; Òscar Peris, delegat territorial a Tarragona; Alba Camps, delegada territorial a la Catalunya Central; Xavier Pallarès, delegat territorial a les Terres de l'Ebre; Rosa Amorós, delegada territorial a l'Alt Pirineu i Aran, i Pere Regull, delegat territorial al Penedès. En una breu intervenció, Regull ha subratllat "l'ànim de descentralització" a què respon la figura del delegat territorial, i ha destacat la capacitat de copsar el "neguit del territori" i traslladar-lo al Govern.