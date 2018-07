Torra es reuneix amb el coordinador d'IU a la recerca de suports per al referèndum pactat

Els comuns i els seus socis estatals són el principal focus d'atenció del Govern a l'hora de trobar aliats potencials per defensar a Madrid el referèndum pactat. Aquest divendres, a tres dies de la reunió amb Pedro Sánchez a la Moncloa, el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit amb el coordinador federal d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, amb qui han conversat durant poc més d'una hora. En acabar, Garzón, ha celebrat que torni el clima de diàleg amb l'Estat i s'ha mostrat esperançat que a partir d'ara hi haurà una via directa de comunicació entre governs.

"Dialogar no és negociar. El primer que cal fer és dialogar per compartir les opcions de cadascú i hem de celebrar que Pedro Sánchez es reuneixi dilluns amb Quim Torra", ha destacat Garzón, preocupat pels intents d'aturar el diàleg per part de "la dreta reaccionària de PP i Ciutadans". Per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat, l'opció d'Esquerra Unida passa per la construcció d'una República federal, per a la qual Garzón ha reconegut que, ara per ara, no hi ha consens. En tot cas, les aspiracions dels independentistes haurien de poder ser vehiculades durant la negociació de la reforma constitucional i aquí és on ha opinat que pot arribar el referèndum d'autodeterminació.

Garzón ha insistit que Esquerra Unida sempre estarà a favor d'un referèndum acordat. "Contemplem la construcció d'una República federal on també s'incorpori Catalunya, però els canals per resoldre aquestes causes són polítics i el referèndum és un d'aquests canals, tot i que no és l'únic", ha remarcat. La reunió amb el coordinador d'IU se suma a les que Torra ha mantingut en les darreres setmanes amb el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i amb el coordinador de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.

Els comuns no s'han mogut de la seva defensa al referèndum i al dret a l'autodeterminació, però sí s'havien allunyat de l'independentisme quan aquest va optar per la via unilateral. Ara, JxCat i ERC els volen tornar a sumar a una estratègia conjunta per reclamar diàleg i negociació al govern del PSOE. Dilluns que ve, Torra es trobarà amb el president espanyol a la Moncloa precisament per defensar el dret a l'autodeterminació dels catalans.

Presó "injusta" a causa d'uns jutges "reaccionaris"

El coordinador federal d'Esquerra Unida s'ha mostrat contundent a l'hora de valorar la situació dels presos polítics. Tot i que ell no ha fet servir aquesta definició per referir-se als líders sobiranistes empresonats, sí que ha considerat que la seva situació és "injusta" i que és "inconcebible" que continuïn a la presó. Segons Garzón, els responsables són bàsicament uns jutges "reaccionaris" que estan aplicant la llei "de forma contrària a qualsevol principi democràtic". La comparació amb les decisions de la justícia belga, britànica i alemanya és, per a ell, la demostració que la justícia espanyola no està actuant de manera adequada.