Torra es reunirà dilluns amb Puigdemont a Waterloo

El president del Govern, Quim Torra, viatjarà dilluns a Bèlgica per reunir-se amb el seu predecessor, Carles Puigdemont, a Waterloo, segons ha avançat l'agència Europa Press. La trobada serà a porta tancada a l'hotel Martin's Grand de la localitat belga, on resideix l'expresident de la Generalitat, i arribarà després que Puigdemont hagi participat durant el cap de setmana en una conferència a Escòcia, en la primera sortida de Bèlgica des que hi va tornar procedent d'Alemanya.

L'última trobada entre els presidents data del 28 de juliol. Aleshores els exiliats i els representants del Govern i de partits i entitats sobiranistes van rebre Puigdemont a la Casa de la República. Va ser quan va tornar d'Alemanya, on havia passat quatre mesos esperant la resolució de l'euroordre presentada pel Tribunal Suprem que finalment el magistrat Pablo Llarena va retirar.

Amb l'Onze de Setembre a la cantonada, en el calendari de les pròximes setmanes destaca la conferència que Torra pronunciarà el 4 de setembre, on s'espera que expliqui la seva proposta per fer efectiva la República Catalana.