Torra troba sintonia en els comuns per als reptes de la tardor

Junts per Catalunya, ERC i els comuns van escenificar ahir en la primera trobada en seu parlamentària la sintonia que fa setmanes que s’intueix entre ells per afrontar aquesta tardor. En el debat de política general -el primer ple que se celebra al Parlament des de l’estiu-, els diputats de Catalunya en Comú-Podem van acceptar la mà que el president de la Generalitat, Quim Torra, els va estendre en el seu discurs per arribar a un consens en dos dels aspectes que centraran l’atenció en els pròxims mesos: la resposta a la sentència de l’1-O i l’aprovació dels pressupostos del 2020.

En el cas de la resposta a la sentència, però, les coincidències són més aviat en les formes que en el fons. Tot i això, per ara tots coincideixen en remarcar la injustícia que suposaria una condemna i la necessitat de respondre-hi des de les institucions. “Mentre els dirigents independentistes siguin a la presó, no podrem tenir un diàleg i una confrontació de projectes en democràcia”, admetia ahir la presidenta de Catalunya en Comú-Podem, Jéssica Albiach. El rebuig a la judicialització de la política ha sigut un dels denominadors comuns entre el partit que dirigeix Ada Colau i les formacions independentistes. Un consens que el Govern no vol desaprofitar a les portes de la sentència. “Celebro que sempre hagin estat al costat dels drets i les llibertats”, li va agrair Quim Torra, que en el seu discurs va evitar concretar, però, quin tipus de resposta preveu en cas de condemna als dirigents independentistes, i es va limitar a instar els grups a “traçar un horitzó” compartit. Tanmateix, Torra sí que va retreure als comuns les paraules de Pablo Iglesias sobre la possibilitat d’aplicar el 155 si entrava en un govern de coalició amb el PSOE. De fet, Torra va demanar que a nivell estatal Unides Podem fos més explícit a l’hora de demanar la llibertat dels presos polítics.

On encara no hi ha acord és en quina és la millor manera de respondre a una hipotètica condemna. Els comuns creuen que l’executiu català ha d’optar per opcions que siguin “viables” per treure els dirigents independentistes de la presó. I, en aquest sentit, defensen que les peticions d’amnistia que han fet els independentistes -JxCat, ERC i la CUP ho reclamen en les seves propostes de resolució, que s’han de votar avui- no són realistes, perquè és difícil trobar una correlació de forces al Congrés de Diputats que ho avali. “Hem de donar una resposta que sigui eficaç”, va subratllar Albiach. Des de Catalunya en Comú són partidaris d’impulsar una reforma del Codi Penal que serveixi per modificar les tipificacions de delictes com la rebel·lió i que tingui efectes retroactius. Una proposta que el grup que lidera Albiach aspira que pugui acabar incorporant també els socialistes.

Més enllà de com reaccionar a la sentència, el Govern i els comuns tenen un segon front obert amb possibilitats d’acord: la negociació dels pressupostos de la Generalitat del 2020. Ahir Torra va utilitzar el debat per fer un primer pas per intentar seduir el partit d’Ada Colau. El president es va obrir a modificar el tram autonòmic de l’IRPF i certs impostos mediambientals, com el tribut sobre emissions de diòxid de carboni i el dels vehicles de tracció mecànica. No va detallar l’abast de la reforma fiscal posant-hi xifres concretes, però va citar dos dels impostos que històricament han demanat modificar els comuns, que també reclamen canvis en l’impost de successions per reduir-ne les bonificacions i augmentar la recaptació. Ahir Torra no va incloure aquest impost dins dels seus plans. Malgrat tot, l’encarregat de portar la negociació dels comptes és el conseller d’Economia, Pere Aragonès, que a principis de mes sí que va valorar introduir canvis en successions, i fonts de la Generalitat van donar per fet que aquest tribut també acabarà sobre la taula de la negociació.

Per facilitar l’acord, Torra va demanar ahir als comuns que s’abstreguin del fet que hi hagi campanya electoral i que, malgrat el combat polític lògic, no es tanquin a parlar els pressupostos amb el Govern. “Cal pensar en els efectes que tindria sobre la ciutadania una nova pròrroga pressupostària”, va apuntar. Albiach va entomar el repte de Torra: “Això ens pot passar factura electoral, en som conscients, però el país ha de sortir de la paràlisi”. Ara bé, tot i la seva voluntat d’aprovar els comptes, els comuns creuen que el Govern és “inoperant” i que les eleccions són inevitables. “Aquest Govern té els dies comptats”, va afirmar Albiach.

La CUP se n’allunya

ERC també va posar l’èmfasi en la necessitat d’aprovar els comptes per gestionar el “dia a dia” dels ciutadans. El president del grup republicà, Sergi Sabrià, va assenyalar que per al seu partit és un assumpte clau: “Avui Catalunya necessita pressupostos, és urgent”. Per contra, la CUP, tot i que no ha donat un no definitiu, ahir es va allunyar una mica més dels comptes. El diputat Carles Riera va recriminar al Govern haver abandonat el camí de ruptura amb l’Estat per “seguir gestionant l’autonomia” i, davant d’aquest context, va dubtar que el seu partit pugui sumar-se a la negociació pressupostària. A part dels comuns i la CUP, el tercer soci potencial amb el qual el Govern voldria comptar és el PSC. Ahir Iceta va marcar distàncies amb el Govern i va avisar que el PSC només col·laborarà amb l’executiu si decideix governar per al “conjunt” dels catalans i no aposta per l’“autodeterminació” i la “confrontació”. La negociació pressupostària tot just acaba de començar, però de moment ahir només els comuns van semblar voler jugar aquesta partida.

Similituds i diferències amb el discurs del debat d’ara fa un any

El Govern parla invariablement de “pressupostos socials”, independentment de l’any que els presenti. Ahir no va ser cap excepció i, parlant dels del 2020, el president Quim Torra gairebé va calcar la referència que va fer als comptes del 2019 durant el debat de política general de l’any passat. La diferència és que ahir sí que es va mostrar obert a tocar alguns impostos. Les crítiques a la negativa de l’Estat al diàleg Torra també les ha repetit en els últims dos anys, però mentre que el 2018 feia un ultimàtum al PSOE -sense oferta de referèndum en un mes li retirarien el suport al Congrés-, aquest cop va preferir centrar el missatge en la predisposició a negociar: “No ens aixecarem mai de la taula”. Pel que fa a les mobilitzacions, ara fa un any, Torra va lamentar els enfrontaments entre els CDR i els Mossos en l’aniversari de l’1-O. Ahir, en canvi, es va situar sense matisos al costat dels nou detinguts per la Guàrdia Civil. Enguany, Torra tampoc va fer referència al “mandat” de l’1-O.

Quim Torra

Jéssica Albiach

Sergi Sabrià

Albert Batet

Carles Riera