Torra topa amb Arrimadas pel 155: "M'està amenaçant?"

Fa mesos que Ciutadans reclama constantment l'aplicació de l'article 155 a Catalunya per intervenir la Generalitat, abans fins i tot que se salti la llei. Aquest dimecres, la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, ha exigit al president espanyol, Pedro Sánchez, que actuï immediatament per rellevar del càrrec Quim Torra, "el major atac a les institucions catalanes". La resposta del president de la Generalitat no s'ha fet esperar. "M'està amenaçant? Perquè això sona a amenaça", li ha replicat mentre Arrimadas li mostrava un paper amb un 155 escrit.

"Actuar és el 155? Vostès ho permetran? Apel·lo al PSC", ha prosseguit Torra, que minuts abans havia sentit com el líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, li havia dit que les seves declaracions demostren "que no pot ser president". "Hi ha quatre presos en vaga de fam. No ho permetin", ha insistit el president de la Generalitat, que ha denunciat la "manca de democràcia i justícia a l'Estat".

Arrimadas ha carregat frontalment contra Torra per no haver fet una crida pública "perquè Catalunya no es converteixi en un caos el proper 21 de desembre". "Això és llibertat de concentració? El caos dels CDR? ¿No sap distingir el dret de manifestació del caos dels seus amics?", li ha preguntat. La líder de Cs a Catalunya ha tornat a demanar al PSOE que actuï a Catalunya per evitar que el president de la Generalitat "empari" els violents i continuï "generant preocupació a milions de catalans". "El que ha de fer el govern d'Espanya és protegir-nos davant vostès. Tot el que passi a Catalunya serà responsabilitat seva i també del govern espanyol", ha conclòs.