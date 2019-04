Torra respon a Pascal: "Catalunya es governa des del Palau de la Generalitat"

"Catalunya es governa des del Palau de la Generalitat". Amb aquesta rotunditat s'ha expressat aquest dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, des dels micròfons de Ràdio 4 i ha contrarestat les paraules de la senadora del PDECat, Marta Pascal, amb què assegurava que "no es pot governar el país des de Waterloo". En aquest sentit, Torra ha apel·lat a la "coherència i a la generositat" i ha recordat que "no són temps per allunyar-se de la centralitat política del país". "Tothom és lliure de fer allò que consideri, però cal ser conseqüent amb qui representes i les idees que defenses", ha advertit-



D'altra banda, Torra també ha volgut valorar una de les notícies del dia, i és que els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí han anunciat que concorreran com a número 2 i número 3 de Carles Puigdemont, respectivament, a les eleccions europees. Una decisió que ja avançava avui aquest diari en l'edició impresa. "Tot això ho hem de fer junts i, per tant, comptar amb aquests tres candidats és una sort per al país", ha expressat. I ha afegit: "Tant de bo poguéssim afegir-hi l'Oriol Junqueras".



No obstant això, Torra ha sigut crític amb els republicans i ha admès que li va saber "molt de greu" que el president del Parlament, Roger Torrent, suspengués el ple d'investidura de Carles Puigdemont. "Recordo dir-li a la meva dona, la nit abans, que dormiríem bé. Que, per fi, després de setmanes d'incertesa, podríem investir el president Puigdemont. Desconeixia que s'anul·laria el ple. Em va decebre", ha explicat.





Afrontar el cicle electoral



Sobre la situació a Catalunya, el president Torra ha comunicat la seva voluntat de "presentar i discutir" uns nous comptes un cop hagi passat el cicle electoral. Així, Torra ha assegurat que "no perd l'esperança" i que confia a obtenir el suport "d'aquells que van preferir posar-se cuirasses per no haver de ser valents i prendre decisions". En qualsevol cas, el cap de l'Executiu català ha preferit no pronunciar-se, per ara, amb respecte d'una hipotètica convocatòria electoral en cas que no progressessin els pressupostos catalans, ja que, ha dit, "cal mirar què convé en cada situació i com podem donar estabilitat al país".





Sobre les primeres enquestes entorn el 28-A, el de JxCat ha restat importància als resultats obtinguts des de la seva formació, ja que, ha matisat, s'han efectuat abans que aparegués la candidatura. "Probablement hem fet un pèl tard amb la presentació de les llistes", ha admès Torra, tot i que ho ha justificat dient que "calia sumar" i fer "punt de creu". Així, encara que els primers resultats no són gaire positius per a la formació i Esquerra parteix com a favorita, Torra s'ha mostrat optimista: "Recordo que el 21-D també vam sortir tard i vam guanyar les eleccions".







La polèmica escorta de Torra

Sigui com sigui, el president de la Generalitat ha fet seves les paraules de l'exconsellera de Cultura i actual número 2 de JxCat al Congrés, Laura Borràs, i ha reiterat que l'única condició per donar suport a Sánchez és oferir solucions a l'atzucac català. "Nosaltres proposàvem un referèndum i un relator que ens donés explicacions de l'evolució de les converses", ha recordat, i ha afegit: "No posem cap línia vermella. Ells, en canvi, es mantenen amb el 'no és no'".



Torra també ha dedicat uns minuts a matisar la polseguera aixecada els últims dies sobre la creació d'una unitat de Mossos d'Esquadra per a escortar la cúpula del Govern. "És un dels temes més divertits de la política catalana", ha ironitzat, i ha valorat que "hi ha un punt de provincianisme" en la polèmica. "Pretenem fer el que molts països fan de manera professional i sense que els polítics ens immiscim en res". "Un cop més, demano que es deixi als Mossos fora de les polèmiques polítiques", ha demanat.