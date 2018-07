Torrent i el president de l'Assemblea Nacional del Quebec coincideixen en la necessitat del "diàleg polític"

El president del Parlament, Roger Torrent, i el president de l'Assemblea Nacional del Quebec, Jacques Chagnon, coincideixen que "el que cal és diàleg polític, negociació, i defensa i respecte als drets i les llibertats fonamentals". Així ho ha assegurat Torrent aquest dilluns des del Canadà, on s'ha reunit amb Chagnon per "parlar de les realitats del Quebec i de Catalunya i confrontar visions dels dos països". Per la seva banda, Chagnon ha expressat que la situació política a Catalunya és "coneguda per tothom" al Quebec i l'ha descrit com a "especial". "Al Quebec hem tingut la possibilitat de manera oberta de plantejar la hipòtesi d'una independència en dues ocasions a través de referèndums", ha recordat Chagnon. Si bé ha evitat fer "comentaris" sobre la situació a l'Estat, el francòfon ha destacat que és "diferent" respecte al que ha viscut el Quebec amb el govern canadenc en termes "d'obertura i capacitat de debatre entre els ciutadans".

Després de la trobada, Torrent ha explicat que "evidentment" hi ha matisos entre les dues situacions, ja que la resposta "tradicional" del govern federal canadenc amb el Quebec no té "res a veure" amb la de l'Estat amb Catalunya. Amb tot, ha apuntat que la realitat que el Quebec ha viscut amb el govern canadenc "amb una aposta i una recepta política pel diàleg i la negociació" és "perfectament exportable a Catalunya". Durant la reunió, Torrent ha convidat Chagnon al Parlament de Catalunya per poder "reprendre les relacions bilaterals entre els dos països", una proposta amb la qual el president de l'APF s'ha mostrat "encantat", recordant que aquest ha sigut el cas "durant molts anys".

La reunió entre Torrent i Chagnon s'ha fet en el marc en el marc de l'assemblea plenària que l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) està celebrant al Quebec, al Canadà. Diumenge passat, 8 de juliol, Torrent va denunciar l'existència de "presos polítics i exiliats", entre els quals la presidenta Carme Forcadell, que havia participat en l'anterior edició de l'organisme internacional, celebrada a Luxemburg. Torrent intervindrà aquest dimarts a l'assemblea plenària sobre 'Les bones pràctiques dels parlaments en l'era digital', davant els representants d'una cinquantena de Parlaments, la majoria estatals.