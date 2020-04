Torrent critica Costa per "deslleial" i l'insta a reflexionar sobre la seva actitud

L'episodi del micro obert quan no tocava en la reunió telemàtica de la mesa del Parlament de dimarts passat ha fet aflorar definitivament el que era un secret de domin públic des de fa molt temps: la mala relació entre el president del Parlament, Roger Torrent (ERC), i el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa (JxCat).

Aquest dijous Torrent ha criticat obertament el vicepresident pels fets de dimarts i ha considerat que el problema no se circumscriu només a aquest dia sinó que és una constant des del principi de la legislatura. Per al president de la cambra, l'afer del micro obert va ser "un episodi grotesc" que evidencia un fet "simptomàtic" de JxCat durant el conjunt del mandat: "S'ha volgut prioritzar el desgast per sobre de la lleialtat institucional". "La d'aquesta setmana és una mes", ha lamentat en una entrevista a Ràdio 4.

Ni Torrent ni tampoc Costa s'havien caracteritzat fins ara per exposar en públic la seva mala relació. Avui, però, el president del Parlament ha fet una excepció. Ha acusat el vicepresident de JxCat de buscar "imposar" la seva "raó" i, quan això no és possible, promocionar "campanyes concretes" de desgast. També li ha retret que busca massa sovint "acords amb Cs" deixant de banda la majoria independentista que, se suposa, haurien de formar JxCat i ERC. Finalment, Torrent ha demanat que després des les properes eleccions ERC i JxCat s'haurien d'entendre amb unes "bases noves" que "permetin la cooperació i la lleialtat per sobre de la competència i el desgast".

Des que va esclatar dimarts l'episodi de la mesa, diversos dirigents i càrrecs d'Esquerra han demanat la dimissió de Costa a través de les xarxes. Torrent no ha anat tan lluny, però sí que l'ha instat a fer "les reflexions de caràcter personal que pertoquen". "Jo ho deixo òbviament a consideració personal", ha conclòs. Per a Torrent, el que va fer Costa dimarts és com si haguessin enxampat el vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, buscant "pactes amb Vox a l'esquena de Sánchez". "¿Vostè s'imagina en quins termes se'n parlaria?", s'ha preguntat.

Ve de lluny

La mala maror entre Torrent i Costa ve lluny. El primer dia que se'n va tenir constància va ser el 30 de gener del 2018, quan Torrent v a ajornar el ple d'investidura de Carles Puigdemont. Des de llavors els episodis s'han succeït. També es van enfrontar per la delegació de vots dels diputats empresonats, per l a contractació de personal i, ja més recentment, per l'elaboració del pressupost de la cambra. En definitiva, però, no ha deixat de ser un reflex de la mala maror que ha presidit les relacions entre JxCat i ERC des de les eleccions del desembre del 2017. Torrent ha dit que confia que el panorama canviï després dels pròxims comicis al Parlament. En aquest sentit, també ha enviat un missatge al president de la Generalitat, Quim Torra. Ha coincidit amb ell que no és moment de "parlar d'eleccions", però ha afegit que, quan ho sigui, la data hauria de ser no només "raonada" sinó "pactada" entre JxCat i ERC.

La competència de decidir la data és exclusiva del president de la Generalitat, però Esquerra porta mesos demanant que, ja que són socis de Govern amb JxCat, se'n busqui una que generi consens. Fins ara no ha estat així.