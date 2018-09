Torrent: "¿De què serveix la competència entre independentistes i que ens barallem i acusem de determinades coses?"

El president del Parlament, Roger Torrent, demana aparcar les diferències entre els partits independentistes. En una entrevista a Ràdio 4 s'ha preguntat: "¿De què serveix que ens barallem i acusem de determinades coses? Si l'objectiu és, entre tots, ser més, anar a sumar més sensibilitats, ¿de què serveix que ens mantinguem en aquest cercle tancat i ens acusem de coses?". Per a Torrent, el que cal és "anar a les fronteres electorals" perquè "és molt més productiu plantejar això" que criticar internament l'independentisme. En aquest sentit ha recordat que "tot el temps que dediquen els independentistes a criticar-se no el dediquen a explicar-se als altres".

D'altra banda, davant les discussions que en públic i en privat han mantingut JxCat i ERC, Torrent ha considerat que "el concepte de creixement de la base i de ser més és compartit pel conjunt de les forces republicanes". "Més enllà de la retòrica, no tenim diferències estratègiques. La conferència del president Quim Torra va molt en la sintonia del que va plantejar ERC. No hi ha diferències de base, tothom és conscient que hem de ser més, i aquest és l'objectiu compartit", ha comentat. En aquest sentit, ha defensat que a les eleccions municipals cada formació hi concorri com cregui convenient, donant per fet que ERC no se sumarà a llistes unitàries. "Podem fer l'esforç per sumar més gent des de cada sensibilitat. I cooperarem. Una cosa és competir i l'altra cooperar", ha sentenciat.

D'altra banda, Torrent ha defensat el posicionament del líder d'ERC, Oriol Junqueras, respecte a l'estratègia independentista. "Hem de ser més, sumar més sensibilitats i més gent al voltant del projecte que defensem, que entenem que és el millor escenari de futur per al país", ha afirmat el president del Parlament. Segons el seu parer, el camí a seguir és el del 3 d'octubre, ja que si bé l'1 d'octubre "va votar molta gent", va ser el dia 3, en l'"aturada de país" a Catalunya, quan "hi va haver més gent, perquè no només va recollir els que van votar, sinó també els que no estaven disposats que es trepitgessin els seus drets i llibertats més fonamentals".

Davant les crítiques dels grups de l'oposició pel fet que el Parlament estigui tancat, Torrent ho ha negat: "En absolut el Parlament està parat, té activitat i no para mai". La diputació permanent, la mesa i la junta de portaveus o les comissions funcionen, i s'ha mostrat confiat que la setmana vinent la crisi entre JxCat i ERC sobre els diputats suspesos "estarà resolta", i ha afegit que l'acord està "ben encarat, però cal treballar".

Finalment, ha qualificat de "decebedor" el balanç dels 100 primers dies de govern de Pedro Sánchez. "És veritat que la música ha sonat diferent, però la lletra no s'ha concretat en fets tangibles. La pregunta que cal que Sánchez es faci és si vol ser un altre Rajoy o si vol ser David Cameron", en al·lusió a l'ex primer ministre britànic.

Torrent demana una Diada "massiva, pacífica, democràtica i cívica"

La vigília de l'Onze de Setembre, el president del Parlament, Roger Torrent, ha fet una crida a la participació a la Diada perquè sigui una jornada "massiva, pacífica, democràtica i cívica". Els dirigents independentistes presos o a l'exterior van publicar ahir diumenge un text conjunt en què criden a la mobilització l'Onze de Setembre per reclamar "llibertat, justícia, democràcia i República Catalana", i demanen la implicació de sindicats, patronals i entitats del tercer sector.

Sobre les crítiques de Cs, PSC i PP al "sectarisme" que segons ells tenen els actes institucionals de la Diada, motiu pel qual no hi participaran, Torrent els ha recordat que "és normal que la festa nacional d'un país no només tingui un aspecte cultural o folklòric, sinó que ha de servir per posar sobre la taula debats que ocupen la majoria del país", com és ara la "preocupació per la limitació de drets fonamentals".