Torrent diu que ERC i JxCat estan "condemnats a entendre's" i veu "impossible" governar amb el PSC

El president del Parlament, Roger Torrent, ha afirmat que ERC i JxCat estan "condemnats a entendre's" després de les pròximes eleccions catalanes i ha qualificat d'"impossible" un govern ara amb el PSC, com ja va assegurar ahir el líder de la formació, Oriol Junqueras, en una entrevista a La Sexta. De fet, el màxim representant de la cambra catalana s'hi ha referit amb els mateixos termes: "Una cosa és negociar amb els socialistes i una altra governar conjuntament". I ha afegit: "S'ha de no conèixer la realitat de Catalunya i no conèixer què és ERC per pensar que ERC pot governar avui amb el PSC a Catalunya. És impossible".

Pel que fa a les declaracions del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en què havia admès que "no és bo" que Junqueras fos a la presó, Torrent hi ha respost en una entrevista a Ràdio 4 que "no n'hi ha prou amb dir-ho, sinó que s'ha de demostrar". En aquest sentit, ha instat el líder dels socialistes catalans a anar més enllà de les paraules. A l'entrevista a La Sexta, Junqueras va ser especialment dur amb el líder dels socialistes catalans: "Inevitablement ens trobarem quan un dia sortim en llibertat i sempre haurà d’apartar la mirada".

Torrent ha reivindicat que l'actual govern de JxCat i ERC està superant la "legislatura de la repressió" i s'ha mostrat convençut que a la vinent "afloraran acords imprescindibles". "És evident que dins l'independentisme hi ha visions diferents i tensions evidents, però en tot cas estem superant la legislatura de la repressió i estic convençut que a la pròxima afloraran els acords imprescindibles i que ens serviran per afrontar els quatre anys vinents de manera positiva", ha defensat el president del Parlament en relació amb la repetició d'un govern amb JxCat després de les eleccions.

En qualsevol cas, Torrent ha defensat que el pragmatisme vol dir "voler guanyar" la independència i que la taula de negociació és un pas absolutament necessari encara que no definitiu rebatent així les crítiques de JxCat a l'"independentisme pragmàtic" en l'acte 'A punt' que va celebrar la formació aquest dissabte a Barcelona. Torrent ha defensat que vol una república independent catalana i que farà el que calgui per guanyar i "no per ser grandiloqüent, no per fer gestos, no per fer una simbologia estèril" que no permeti avançar. "Si des d'aquest punt de vista se'ns vol identificar com independentisme pragmàtic doncs accepto l'etiqueta", ha insistit.

En aquest sentit, ha subscrit les paraules del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que ERC ha assumit en solitari el cost polític d'obligar l'Estat a negociar, i ha dit que es tracta d'una qüestió de responsabilitat. "És una qüestió de fer el que cal. ERC fa política i assumeix la responsabilitat de fer allò que cal en cada moment, i si això té costos des d'un punt de vista electoral o de l'opinió de determinada part de la ciutadania de aquest país, els haurem d'assumir", ha sostingut.

Torrent ha insistit davant les crítiques de JxCat que ell no ha pres cap decisió sobre retirar l'acta de diputat del president de la Generalitat, Quim Torra, i ha assegurat que qui l'ha pres ha sigut la Junta Electoral Central (JEC). "Ens equivoquem molt si confonem l'enemic. L'adversari és un Estat que ha pres la decisió de combatre un moviment polític a través de l'autoritarisme, no un company independentista amb qui comparteixes un objectiu polític", ha afirmat dirigint-se a JxCat.

Xoc pel mediador

El president del Parlament assegura que té una "relació personal cordial" amb Torra, "la que correspon a les dues principals autoritats del país". També ha celebrat que els últims dies Torra hagi tingut una actitud de lideratge respecte al diàleg amb el govern espanyol. "És la que toca. Ha de liderar la part catalana i el que hem vist els últimes dies és el camí que s'ha de seguir", ha afegit Torrent, abans d'opinar: "Ens ho hem de creure, és l'única oportunitat que tenim per resoldre de forma negociada aquest conflicte". En tot cas, ha rebutjat, com no es cansen de repetir els republicans, que calgui un mediador internacional a la taula de diàleg, tal com exigeix JxCat. "Estaria molt bé, però no ha de ser una condició sine qua non, no pot ser un element inhabilitador", ha conclòs.

La diputada del Parlament i regidora de l'ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha replicat a Torrent que la setmana passada va votar a favor del mediador, concretament durant el ple del Parlament en una moció de JxCat. A través d'un missatge a Twitter, Artadi ha afegit que el ple també va votar que el president de la Generalitat, Quim Torra, és diputat.

És curiós perquè la setmana passada vas votar a favor del mediador al Ple del Parlament.

És clar que el Ple també votar que el president @QuimTorraiPla és diputat... pic.twitter.com/8V0O2TQAUc — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) February 10, 2020

Enmig d'aquest debat, la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha rebutjat la figura del mediador i ha afirmat que els socialistes volen que el diàleg amb la Generalitat "sigui transparent" i tingui com a "mediadors de l'acord" als "47 milions d'espanyols". "És important que siguem capaços de superar fases passades", ha assegurat aquest dilluns en un esmorzar informatiu a Madrid, sobre la petició de Torra i de JxCat. Sobre la composició de la taula de diàleg, Lastra ha dit que veuria "bé" que el vicepresident segon i líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, en formi part. "Em semblaria bé que hi fos qualsevol dels 22 ministres", ha afirmat Lastra, que ha destacat que l'executiu de coalició està "molt unit".

En la mateixa línia, la presidenta del PSC i de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha tancat files amb el seu partit, que s'oposa al mediador, i ha subratllat que "no és positiu mirar cap enrere". "Deixem de posar obstacles al camí que s'inicia", ha insistit. L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat ha demanat al president Quim Torra que "deixi de posar tantes condicions i línies vermelles" i que comenci a "dialogar". "Posar més problemes als problemes existents no és el camí", considera Marín, que ha qualificat d'un "pas positiu" la trobada de la setmana passada entre Sánchez i el cap de l'executiu.

Marín no tanca la porta a un pacte JxCat-PSC

Marín ha assegurat que "caldrà esperar que els ciutadans opinin" a les pròximes eleccions catalanes davant la possibilitat d'un pacte entre PSC i JxCat per governar la Generalitat. En una entrevista a Els matins de RNE, Marín no hi ha tancat la porta, encara que ha aclarit que "de moment no es donen les circumstàncies" i que tot dependrà de "la voluntat i els objectius" de les formacions independentistes. Així, ha valorat positivament l'acord entre el PSC i JxCat a la Diputació de Barcelona. "Ningú hauria imaginat mesos abans de les eleccions aquest pacte. Per què s'hi va arribar? Perquè vam posar al centre de la nostra acció els ciutadans", ha explicat Marín, que ha insistit a "esperar que els ciutadans opinin" i a "no especular "sobre aliances.

Sobre l'avançament de la convocatòria electoral a Catalunya, ha assegurat que "estaria bé" que se celebressin abans de l'estiu i no després, tal com demanen alguns dirigents independentistes. "No saber quan són les eleccions genera incertesa i no és positiu", ha afegit, tot i admetre que la decisió de la data correspon únicament a Torra.