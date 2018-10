Torrent: "El que segur que no pot ser és que ens intentem apunyalar els uns als altres"

Roger Torrent treu ferro a la pressió de JxCat perquè el Parlament desobeeixi la justícia espanyola, però insta l'independentisme a avançar amb unitat. Després de la crisi que ha suposat perdre la majoria resultant de les eleccions del 21-D, el president del Parlament no ha volgut entrar en la possibilitat que la candidatura liderada per Carles Puigdemont estigui actuant contra Torrent amb rancor pel fet d'haver suspès el ple del 30 de gener, en el qual l'expresident era candidat a la presidència i es pretenia investir-lo a distància, desobeint així el Tribunal Constitucional.

"Vull pensar que ningú anteposaria una relació personal o qualsevol intent partidista per sobre del llarg recorregut que ha de tenir el nostre moviment polític", ha contestat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Interpel·lat directament per si JxCat està buscant la seva inhabilitació davant una possible convocatòria electoral perquè no pugui ser el candidat d'ERC, ha considerat que "no té cap sentit" apuntar "escenaris de futur electorals". Tanmateix, Torrent ha fet diverses crides a "no mirar-se de reüll". "El que segur que no pot ser és que ens intentem apunyalar els uns als altres", ha afegit. Preguntat per si s'hauria de recompondre la mesa per salvar les discrepàncies, Torrent ha insistit que no es poden "supeditar els objectius a qüestions personals".

Davant les acusacions de "traïdoria" que ha rebut Torrent a les xarxes socials, el president de la cambra catalana ha recordat que ja pesen sobre ell tres querelles, una de les quals per defensar l'acord que permet que Oriol Junqueras i Raül Romeva designin el seu vot en un altre diputat del seu grup parlamentari. "¿Algú creu de veritat que algú que es deixa influir per les amenaces o pels perills que te la política accepta ser president del Parlament? Però és igual, les querelles no ens faran canviar, les amenaces no ens faran canviar. La cosa no va de valents i de covards. ¿Ens mirem de reüll entre nosaltres? Si va de valents i covards hi perdem tots", ha manifestat.

Torrent ha explicat que els lletrats de la cambra van avisar que amb la fórmula de JxCat per delegar el vot es posava en risc la validesa de les votacions, i que els acords que es prenguessin a la cambra no serien vàlids. "La meva credibilitat va en relació al respecte que tingui pels acords de les resolucions", ha apuntat. "Quina credibilitat tindrem quan parlem de sobirania si els acords no es poden aplicar?", s'ha preguntat. Preguntat per les ocasions en què s'han ignorat les decisions dels lletrats, Torrent ha apuntat que "quan s'ha tirat pel dret era perquè hi havia un objectiu molt gran". Malgrat que ha afirmat que "respecta" que hi hagi diputats que no es vulguin acollir a l'acord del 2 d'octubre, ha avisat que això té unes "conseqüències polítiques". "Com està més satisfet el jutge Llarena? ¿Preservant les majories independentistes o perdent-les?, ha qüestionat.

Preguntat pel fet que Pedro Sánchez es vanti d'haver dividit l'independentisme gràcies a les seves apel·lacions al diàleg, Torrent ha negat "absolutament" que s'estigui negociant alguna cosa amb el PSC o el PSOE. "Les imatges de desunió al bloc republicà no ens ajuden. Com que no ens ajuden, hi ha qui ho vol aprofitar com a tàctica política per fer mal", ha apuntat. Sobre el missatge del president del PP, Pablo Casado, perquè Cs presenti una moció de censura, Torrent ho ha identificat com una demostració que l'independentisme no té un "altre remei que enfortir-se".

Bastir una estratègia compartida

Torrent ha rebutjat que el nou escenari acosti un possible avançament electoral, i ha instat les forces independentistes a treballar "explicant-se molt millor". En la línia del que defensa ERC, ha defensat traçar una "estratègia compartida" al voltant del que representa el 3 d'octubre, que va incloure l'independentisme i també sensibilitats del sobiranisme, com els comuns. "Hem de seure i trobar aquesta estratègia compartida. Si no hi és, és normal que apareguin certes desorientacions", ha apuntat.

Malgrat que ERC ha aparcat la desobediència i la via unilateral en un segon pla, Torrent no l'ha descartat, sempre que es compleixin tres premisses perquè no porti al fracàs. "S'ha de fer conjuntament, estratègicament –no fruit d'una improvisació ni de voler-nos picar al pit una tarda al Parlament– i ha de servir per avançar, que l'endemà estiguem millor que el dia anterior", ha afirmat.

Pujol recorda que la mesa havia acceptat la fórmula de JxCat

Per la seva banda, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha defensat la decisió de JxCat de renunciar als vots dels seus quatre diputats processats per rebel·lió. "No hem incomplert l'acord [amb ERC]", ha assegurat en declaracions a Catalunya Ràdio, en referència al dictamen aprovat el 2 d'octubre passat en què es preveia designar els drets parlamentaris en un altre diputat del grup. Pujol ha insistit que JxCat veu "recorregut en la delegació de vot" prèvia a la suspensió dictada pel jutge Pablo Llarena, a qui ha acusat de voler alterar les majories del 21-D –el magistrat preveia la substitució perquè això no succeís–. "A la història de Catalunya no passaran les picabaralles. Passaran a la història la presó i l'exili", ha remarcat.

Pujol ha remarcat que l'independentisme té les "mans lligades" des del 21 de desembre, quan l'Estat va decidir que no acceptava els resultats de les eleccions imposades per Mariano Rajoy. El portaveu adjunt de JxCat també ha carregat contra la decisió de la mesa de tombar la delegació de vot ahir i ha recordat que aquest mateix òrgan havia d'acceptar en dues ocasions aquest mecanisme.

Tot i la trencadissa, Pujol s'ha mostrat convençut que el Govern és "prou fort per tirar endavant" més enllà de les situacions parlamentàries. "Hem de demostrar que ens podem entendre", ha apuntat Pujol, que ha insistit a criticar el "nou decret de Nova Planta" de l'Estat arran de les eleccions del 21 de desembre.

També s'ha abonat a aquesta tesi el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, que ha instat les forces de Govern a "fer pinya" i a mantenir l'estabilitat de l'executiu. "No fer-ho seria un error monumental", ha assenyalat en declaracions a TV3, que ha assegurat que se seguirà treballant per aprovar els pressupostos, per bé que "avui és més difícil que abans d'ahir". Tanmateix, ha afirmat que treballaran amb els comuns i amb la CUP per tirar endavant els comptes, a qui ha considerat el "soci preferent".