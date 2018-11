Torrent crida a l'ordre Nacho Martín Blanco per haver fet "desqualificacions personals" durant el ple

El president del Parlament, Roger Torrent, ha cridat a l'ordre aquest dijous el diputat de Cs Nacho Martín Blanco perquè ha considerat que en la seva intervenció en el ple havia proferit insults i "desqualificacions personals", cosa que ha suscitat una nova polèmica entre els grups. Durant el debat d'una interpel·lació de Cs a la consellera de Presidència, Elsa Artadi, sobre la neutralitat dels mitjans públics catalans, Martín Blanco ha citat els polèmics articles del president de la Generalitat, Quim Torra, amb expressions com ara "bèsties tarades". Quan ha finalitzat la intervenció, Torrent ha cridat a l'ordre el diputat de Cs apel·lant al compromís que van prendre la setmana passada els grups de la Cambra en una reunió per abordar el "clima de crispació" dels últims plenaris.

Polèmica al Parlament per una intervenció de Ciutadans

En aquesta reunió, tots els grups van acordar que els diputats no havien d'entrar en desqualificacions personals en els debats i que Torrent cridaria a l'ordre si passava. Així, el president de la cambra catalana ha considerat que Martín Blanco havia superat aquest punt, pel que ha decidit cridar a l'ordre i això ha provocat la reacció del portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, que ha demanat la paraula per preguntar a Torrent quina havia estat la desqualificació personal de Martín Blanco, perquè ell no l'havia percebut. Torrent ha sostingut que el diputat de Cs havia arribat a "aquest límit" i el vicepresident segon de la Cambra, José María Espejo-Saavedra (Cs), l'ha acusat d'haver pres aquesta decisió de manera arbitrària.

Tant Santi Rodríguez (PP) com Eva Granados (PSC-Units) també han intervingut per preguntar quin havia sigut l'insult per no cometre l'error ells mateixos, però Torrent s'ha negat a aclarir-ho. "Saben perfectament quins són els criteris que vam establir, he cridat a l'ordre perquè creia que estàvem en aquests límits. No toleraré que hi hagi una deriva en la línia del que es va plantejar", ha sentenciat. Martín Blanco ha demanat el torn de paraula i ha al·legat que no havia desqualificat a ningú, sinó que s'havia limitat a citar textualment l'article de Torra: "Res més lluny de tenir intenció d'insultar". Així mateix, la diputada dels comuns Marta Ribas ha manifestat estar a favor de suavitzar el to dels debats, però ha exigit a Torrent una "aplicació rigorosa dels acords", i Anna Caula (ERC) ha expressat el seu suport al president del Parlament. Finalment, Torrent ha tancat el debat celebrant que tots els grups apel·lin al compromís pres i ha confiat que "faran tot el possible per complir-lo".