Torrent: "No és la Moncloa qui ha de jutjar la idoneïtat dels candidats"

El president del Parlament, Roger Torrent, assegura que la seva decisió d' accelerar la convocatòria del ple d'investidura per a aquesta tarda respon a la necessitat de "protegir els drets polítics dels diputats i diputades" i "defensar la dignitat de la institució". Així ho ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha criticat el govern espanyol per haver dit que la investidura de Jordi Turull està condemnada al "fracàs": "No és la Moncloa qui ha de jutjar la idoneïtat dels candidats catalans, són els diputats del Parlament", ha replicat.

També ha retret a l'executiu de Mariano Rajoy que amenaci de mantenir el 155 "fins que el nou Govern prengui possessió conforme a dret". "El que diu el decret [del 155] aprovat pel Senat és que, un cop hi hagi constituït un Govern, s'anul·la el 155. I aquest Govern no el decidirà el govern espanyol", ha reblat Torrent. El president de la cambra catalana, a més, ha qualificat d'"absolut despropòsit des del punt de vista democràtic [...] i de drets humans que es pugui estar parlant que un president investit al Parlament pugui entrar a presó per una causa estrictament política".

Torrent també s'ha defensat de les crítiques de l'oposició pel fet d'haver fet ahir la ronda de contactes per via telefònica: "És una manera de fer la ronda consultes, que d'altra banda no està establert com ha de ser, i ja s'havia fet altres vegades. Quan hi ha la necessitat que les coses es puguin accelerar, se sol fer". Torrent ha admès que "no comprendria" que l'oposició intentés aturar el ple d'aquesta tarda, tal com ha anunciat que intentarà fer Cs: "És un ple d'investidura normal, com tantes altres que s'han fet al Parlament", ha respost.

"El que em correspon és fer possible el debat d'investidura i proposar el candidat susceptible de tenir una majoria [...] Una altra cosa és si el candidat té la confiança dels membres de la cambra", ha continuat. En aquest sentit, ha assegurat "respectar" totes les opinions, inclosa la de la CUP -que a les 15 h, dues hores abans del ple, decideix el sentit del seu vot-, si bé ha insistit que "tenim la necessitat urgent de foragitar el 155. El que ens demana la societat és que hi hagi un Govern efectiu i que es posi a treballar", ha dit, i ha descartat així la possibilitat d'anar a noves eleccions: "És un escenari que no ens plantegem".