Torrent: "Si el PSOE està obert al diàleg, ERC farà tot el possible per evitar el tripartit ultra"

El president del Parlament, Roger Torrent, garanteix que, si després del 28-A el PSOE està obert al diàleg i a la negociació, ERC farà "tot el possible per evitar el tripartit ultra". Però, si el PSOE pacta amb Cs i el PP l'aplicació del 155, "ERC no hi participarà", ha afegit en una entrevista a 'El Periódico'. Torrent ha defensat que ERC representa un "triple vot útil" que para els peus al tripartit ultra, evita que Cs estigui al govern espanyol i promou una taula de diàleg. A més, ha alertat que el vot al PSOE pot suposar que Albert Rivera sigui ministre. Pel que fa al judici de l'1-O, ha lamentat que el conjunt de les acusacions "sembla que portin la samarreta de Vox sota la toga".

Torrent ha explicat que "no comparteix en absolut" les interpretacions que els lletrats del Parlament han fet a les al·legacions al recurs presentat per Carles Puigdemont sobre la decisió de la mesa de rebutjar la delegació de vot dels diputats processats. En l'escrit, els lletrats al·leguen davant el Tribunal Constitucional (TC) que el rebuig del ple del Parlament a la suspensió dels diputats processats va ser una "declaració de voluntat política". D'aquesta manera, conclouen que a la pràctica es va acceptar la suspensió tenint en compte que el segon apartat del text aprovat habilita la designació d'un diputat substitut.

El president del Parlament considera que les al·legacions dels lletrats "reinterpreten un acord del ple" del qual assegura que no se n'apartarà mai. Segons Torrent, l'acord aprovat, amb els vots de JxCat, diu dues coses: "que el Parlament no pot suspendre els diputats i que, atenent que òbviament no poden venir, s'arbitra un mecanisme perquè puguin exercir els deus drets parlamentaris", defensa.

Pel que fa a les eleccions del 28-A, Torrent defensa que cal explicar on es vol que sigui Catalunya d'aquí quatre anys i no prendre decisions pensant en els retuits sinó en el fons. I en aquest context ha subratllat que el pla d'ERC és que el referèndum que avui sembla impossible sigui inevitable. Pel que fa a les condicions que ERC posarà a Sánchez després del 28-A, Torrent ha assegurat que no es posaran "ni línies vermelles ni xecs en blanc".

I sobre el judici de l'1-O, Torrent veu evident que s'estan vulnerant garanties processals i que s'està intentant construir el "relat fictici de la violència". "Veient que l'extrema dreta fa d'acusació particular i veien l'actitud de l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia, sembla que el conjunt de les acusacions portin la samarreta de Vox sota la toga", ha lamentat.