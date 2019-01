Torrent "respecta" que Puigdemont el porti al TC però s'escuda en els acords del Parlament

El president del Parlament, Roger Torrent, ha manifestat aquest dimecres que respecta que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont presentés un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional contra la decisió de la Mesa del Parlament del 9 d'octubre que els diputats suspesos pel Suprem no puguin delegar el seu vot, però ha defensat que s'ha aprovat a la cambra. "És una decisió que respecto, però el que farem i el que hem fet sempre és respectar els acords del Parlament", ha subratllat en una entrevista a Cadena Ser.

Segons Torrent, el que no se li pot demanar és que s'aparti dels acords aprovats en el sí de la cambra per una majoria de diputats, entre els quals hi ha els de JxCat. En preguntar si entén la decisió, Torrent ha assegurat que, tot i respectar-la, qui ha de explicar-ho és el mateix Puigdemont, i ha recordat que per aquesta mateixa qüestió té una querella interposada per Cs. "Nosaltres som coherents amb les decisions del Parlament i la Mesa", ha insistit el president del Parlament.

Sobre si és partidari de configurar llistes unitàries entre les forces independentistes, aposta perquè hi hagi "unitat d'acció, que no s'ha de confondre amb uniformitat". Segons la seva opinió, cal protegir la pluralitat ideològica de l'independentisme i fomentar els matisos del moviment: "Això és el que ens ha fet créixer i hem de mantenir la recepta".

També ha reiterat que presentaran esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat si el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no planteja una proposta que desencalli el conflicte entre Catalunya i Espanya. "L'única alternativa que ens ofereix és la por a un tripartit d'extrema dreta", ha lamentat Torrent, que ha demanat valentia a Sánchez per posar una proposta sobre la taula.

El president del Parlament ha explicat que ERC es presentarà a unes futures eleccions generals -"si ens deixen-", perquè mai renunciaran a les urnes i perquè volen explicar que aposten pel diàleg, la negociació i el convenciment que la solució a Catalunya arribarà votant. Precisament, en preguntar per la situació a Veneçuela, ha considerat que la solució a aquest país passa "pel diàleg intern, la mediació internacional i finalment eleccions a la presidència" amb urnes.