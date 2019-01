Torrent, a Sánchez: "Aquesta és l'única alternativa, apel·lar al discurs de la por per aprovar els pressupostos?"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha llançat aquest matí una pregunta al president Pedro Sánchez: "Aquesta és l'única alternativa, apel·lar al discurs de la por? Dir que si no aprovem els pressupostos, vindrà una situació pitjor?". Sobre el suport dels republicans als comptes estatals, Torrent ha recordat que "no és cert que no votar uns pressupostos faci caure un govern", posant com a exemple el cas de Catalunya, que avui funciona amb els comptes prorrogats del 2017.

"Si Pedro Sánchez vol aprovar realment els pressupostos, ha de ser valent: abandonar la repressió i apostar per la política", ha etzibat el republicà, en sintonia amb les peticions que, fins ara, han expressat des del seu grup parlamentari.

En aquest sentit, el president del Parlament ha lamentat que, ara per ara, "més enllà d'una música determinada, la lletra no s'ha concretat", i ha instat l'executiu espanyol a "posar sobre la taula" una proposta real per a Catalunya. "De moment, no hi és", ha asseverat.





Una resposta política per a Catalunya

"Nosaltres sempre hem dit que estem disposats a parlar de tot. Sempre hem demanat un diàleg sense tabús", ha reiterat Torrent, que ha exigit a l'executiu espanyol una sortida política i no des dels tribunals per a les demandes catalanes.



Ara bé, el president del Parlament també ha rebutjat el debat sobre la possibilitat d'atorgar una major autonomia a Catalunya dins d'un marc autonòmic. "Un Estatut ja el vam votar", ha recordat, i ha matisat que "aquesta és una pantalla absolutament superada. No només per als partits i institucions, sinó també per a la ciutadania". Una societat que, ha dit, "acumula un consens del 80% pel dret de Catalunya a l'autodeterminació".

Escenari electoral

En un altre sentit, Torrent ha volgut posar en valor les pròximes jornades electorals, i ha asseverat que els comicis municipals del maig seran "molt importants" per al projecte polític que els d'ERC "intenten encarnar des del Parlament de Catalunya". "L'1-O va ser èpic, un abans i un després per al país", ha admès. I ha continuat: "Però vindran altres octubres: el pròxim és aquest mes de maig".

Sobre el judici contra el Procés, que donarà el tret de sortida en les pròximes setmanes, el president del Parlament ha insistit que els republicans mantenen que "fer justícia" implica "l'absolució total dels encausats". En qualsevol cas, si hi hagués sentències condemnatòries, "caldrà apel·lar a l'esperit del 3-O" per donar una "resposta pacífica i ferma, a l'alçada del moment històric", ha advertit.

Torrent, a més, s'ha referit a les especulacions de les darreres hores sobre una possible investidura de Carles Puigdemont. "Quan es compleixin les condicions objectives perquè aquesta investidura sigui efectiva, nosaltres serem els primers si així ens ho demana una majoria parlamentària", ha sentenciat. Tot i això, el president de la cambra catalana ha recordat que "avui ja hi ha un govern que té molta feina de present".