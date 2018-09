Torrent proposa a Sánchez que defensi un nou Estatut en l'opció del 'no' en un referèndum d'autodeterminació

El president del Parlament, Roger Torrent, ha transmès a Pedro Sánchez aquest dimarts que la seva proposta de votar un nou Estatut és una "pantalla absolutament passada" i l'ha instat a plantejar aquesta opció "sobre la base del 'no' en un referèndum d'autodeterminació". "És la proposta de la majoria de la societat catalana. Sánchez s'ha de preguntar si vol fer d'estadista o de mal polític, si vol judicialitzar més o trobar solucions polítiques", ha apuntat Torrent en una entrevista a la Cadena SER.

Torrent ha defensat que a Catalunya hi ha un "consens majoritari" sobre la fi de la repressió i a favor de la preservació de les llibertats fonamentals, dels valors republicans i del dret a decidir. En la línia del que van expressar aquest dilluns la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, i també la portaveu del Govern, Elsa Artadi, el president de la cambra catalana ha assegurat que la ciutadania no s'ha mobilitzat els últims anys per votar un nou Estatut. "Els últims anys la societat ha plantejat decidir lliurement el seu futur en un referèndum d'autodeterminació, d'independència. És el que demana la societat i ho hem de respectar", ha reiterat.

En relació a la situació dels diputats suspesos per Pablo Llarena, que va provocar un desacord entre JxCat i ERC en l'últim ple del curs anterior, Torrent ha manifestat que "s'està treballant en un acord que permeti defensar la dignitat dels diputats i la sobirania de la cambra". "És insòlit i intolerable que un tribunal manipuli el resultat de les urnes", ha assenyalat. Quan se li ha preguntat pels detalls de l'entesa entre les dues principals formacions independentistes, el president del Parlament ha fugit d'estudi i ha dit que s'està en la "bona línia" i que els pròxims dies es podrà anunciar.

La "neutralitat" de les institucions

Sobre el parer del Defensor del Poble, que aquest dilluns es va pronunciar a favor de la "neutralitat" i va instar el Govern a retirar la simbologia antirepressiva de les administracions, Torrent ha subratllat que sovint es "confon" la neutralitat amb "l'absència de discurs polític". "Pel 'No a la guerra' es van plantejar símbols i pancartes perquè hi havia majoria política que hi donava suport", ha recordat el president del Parlament, que s'ha mostrat partidari de garantir la llibertat d'expressió.