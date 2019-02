Torrent té dubtes que Sánchez vulgui aprovar els pressupostos davant la falta de "moviments" del PSOE

De la moció de censura a Mariano Rajoy a l'aprovació dels pressupostos de Pedro Sánchez han canviat moltes coses. Així ho ha subratllat el president del Parlament, Roger Torrent, en una entrevista a 'Los desayunos de TVE' en què ha matisat que el context actual és "la segona volta de la moció de censura" i que cal saber "què vol el PSOE" per aprovar els comptes, als quals ERC i el PDECat ja han anunciat que presentarien esmenes a la totalitat. El president de la cambra catalana ha demanat "moviments" al president espanyol: "Qui ha de moure's perquè li aprovin els comptes? Els grups parlamentaris o el govern espanyol?" Davant la falta de propostes -l'únic que el PSOE ha posat sobre la taula als partits independentistes és que "l'alternativa" a no aprovar els pressupostos "és pitjor"-, Torrent "dubta" que Sánchez "vulgui aprovar-los". "L'única proposta que ens donen és que l'alternativa és molt pitjor?", s'ha preguntat a l'entrevista.

En el mateix sentit s'ha expressat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, que ha assegurat que el no als comptes és per “interpel·lar l’Estat sobre la situació que vivim”. "Els pressupostos no es poden descontextualitzar de la situació política, que considerem d’injustícia”, ha destacat en una entrevista al programa 'Aquí, amb Josep Cuní' de la SER Catalunya. Vilalta considera que no es poden separar els comptes de la situació política. "El que no podem fer és abstreure'ns i fer veure que vivim en una democràcia de qualitat plena i només parlar de partides pressupostàries. No es pot separar. És evident que està relacionat", assegura Vilalta, que ha insistit en demanar a Sánchez una taula de diàleg "sincer" i "ambiciós" amb mediadors d'àmbit internacional. La portaveu d'ERC creu que no es pot donar suport a uns pressupostos amb persones encausades i a la presó, a les portes d’un judici, sense tenir en compte que la meitat de la societat vol decidir el futur del seu país. Vilalta ha insistit en les línies vermelles del diàleg i de la fi de la repressió i considera que encara que la fiscalia ha rebaixat la causa a rebel·lió, "encara pot fer més". Tot i que no espera cap canvi de posicionament per part del govern de Pedro Sánchez, la portaveu republicana ha admès que, si el fes, ERC el valoraria.

Pel que fa a la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, la diputada taronja ha fet una advertència a Sánchez: "No tanquem la porta a pactar amb cap partit constitucionalista, però Pedro Sánchez ha de decidir si vol estar al costat de Podem i els independentismes o tornar al pacte constitucional". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Arrimadas ha deixat clar que no té "por" a "pactar", però "has de saber molt bé amb qui i què estàs pactant i el PSOE no està pactant els pressupostos, sinó el Procés". En aquesta línia s'ha mostrat també el president de Cs, Albert Rivera, a TVE, on ha criticat que l'executiu socialista "està disposat a indultar els colpistes a canvi de tenir majories parlamentàries".