Torrent replica a Sánchez: "El referèndum té un 80% de suport. Prou d'excuses. Votem"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha replicat les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha reptat el PDECat i ERC a dur-li una proposta que aplegui un consens del 75% del Parlament per resoldre la qüestió catalana. "Nosaltres estem disposats a dialogar, però per dialogar han de representar aquestes 3/5 parts de la societat catalana i no plantejar que el 51% de la majoria del Parlament s'imposi al 49% amb una tesi que no està referendada a les urnes", ha dit Sánchez dirigint-se als independentistes.

Arran d'aquestes paraules, Torrent ha enviat un missatge a Sánchez per Twitter en què assegura que l'independentisme ja té una proposta, que és "un referèndum sobre la independència i que té el suport del 80% de la societat". El president del Parlament també ha instat el cap de l'executiu espanyol a "assumir el repte democràtic que planteja Catalunya sense por a les urnes". "Prou d'excuses. Votem", ha piulat Torrent.

La propuesta es un referéndum sobre la independencia y cuenta con el apoyo del 80% de la sociedad.



Basta de excusas, presidente @sanchezcastejon. Asuma el reto democrático que plantea Catalunya sin miedo a las urnas. Votemos. https://t.co/jPhoWhZKGl — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 12 de desembre de 2018

Sánchez, en resposta a la reacció del líder del PP, Pablo Casado, ha matisat que es referia únicament a una reforma de l'Estat, i no a cap proposta que tingui a veure amb el dret d'autodeterminació de Catalunya.