Torrent avisa Sánchez que un referèndum per millorar l'autogovern ha d'incloure l'autodeterminació

El president del Parlament, Roger Torrent, ha tornat a reclamar avui al president espanyol, Pedro Sánchez, que avali un referèndum d'autodeterminació per buscar una sortida política al conflicte entre Catalunya i Espanya. "Que no tingui por a la democràcia i a les urnes i que es pugui votar la República", ha demanat el dirigent republicà. "Volem un referèndum d'autodeterminació. Si es vol una alternativa, endavant, però el referèndum ha d'incloure l'autodeterminació", ha assenyalat en una entrevista a Catalunya Ràdio en relació a la proposta de votar una millora de l'autogovern que proposa el líder del PSOE amb una reforma estatuària.

Sobre la unitat d'acció dels partits independentistes, Torrent ha reconegut que falta concretar "una estratègia compartida": "Cal parlar més entre nosaltres si volem seguir avançant", ha dit. En aquest sentit, el president del Parlament ha deixat clar que en un dels temes més espinosos com és el dels sis diputats suspesos s'arribarà a una entesa. "No hi ha alternativa a l'acord", ha dit Torrent, tot i que no ha concretat quina serà la solució. "Ningú ha de perdre l'acta de diputat, s'ha de preservar la majoria actual al Parlament i les decisions que s'adoptin han de ser efectives: aquests han de ser els tres elements que defensem", ha dit.

Torrent també s'ha referit als canvis en la direcció dels republicans després de remarcar que Oriol Junqueras i Marta Rovira segueixen liderant el partit. "Malgrat les dificultats tots dos continuaran coordinant el partit, però calia reforçar els òrgans de direcció", ha afegit. "Lluís Salvadó i Josep Maria Jové són molt importants per al partit, però no seria just que no tinguessin incidència política, perquè tenen una gran vàlua", ha explicat davant dels rumors que els dos dirigents deixin l'executiva.