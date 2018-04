Torrent assegura que el Suprem "ha de decidir si respecta l'ONU" amb la investidura de Sànchez

El president del Parlament, Roger Torrent, assegura que el Tribunal Suprem "ha de decidir si respecta l'ONU" amb la investidura del diputat de Junts per Catalunya Jordi Sànchez. Torrent va tornar a proposar oficialment aquest dissabte Sànchez com a candidat a la presidència després de la compareixença de Carles Puigdemont des de Berlín. Ara, en una entrevista a 'La Vanguardia', el president del Parlament ha recordat que el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha demanat, com a mesura cautelar, que l'Estat garanteixi els seus drets polítics: "El Suprem haurà de decidir si respecta les resolucions de l'ONU o segueix escrivint una de les pàgines més fosques de la seva història".

Torrent entén que la resolució de l'ONU obliga el Suprem a respectar la investidura de Sànchez. També considera que després de la decisió de la justícia alemanya de deixar en llibertat Carles Puigdemont i descartar el delicte de rebel·lió el magistrat Pablo Llarena hauria d'alliberar els presos polítics per "contribuir a generar un clima de normalitat democràtica".

Davant les veus que, com l'ANC, aposten per tornar a intentar la investidura de Puigdemont, Torrent ha dit que "el problema és que actualment l'estat espanyol impedeix que pugui ser efectiva, perquè no es respecta el seu dret polític". Tot i així, puntualitza que "això no vol dir que ens hàgim de resignar" i ha garantit que es mantindrà "ferm en la defensa del dret polític de tots els diputats".

Negociació política

El president del Parlament insisteix a reclamar diàleg, com feia aquest dissabte Puigdemont des de Berlín. Torrent reivindica "la política com a única via per resoldre conflictes polítics": "Mai deixaré d'insistir en el diàleg", assegura, posant com a exemple el front comú per la defensa dels drets i les llibertats que ell mateix va proposar.

Torrent també creu que l'alliberament de Puigdemont ratifica que la celebració de l'1-O "no pot ser perseguida en un país democràtic i menys com un delicte de rebel·lió" i alhora "desmunta l'intent de l'estat espanyol de criminalitzar" el moviment independentista.