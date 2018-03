Torrent anuncia la renúncia de Sànchez i obrirà demà una nova ronda de consultes

El president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciat aquest dimecres la renúncia de Jordi Sànchez com a candidat a la investidura i l'obertura d'una tercera ronda de consultes que començarà demà mateix per nomenar un altre candidat. Jordi Turull és el nom que proposarà Junts per Catalunya. En una compareixença al despatx d'audiències del Parlament, Torrent ha comunicat la renúncia de Sànchez, que ha qualificat d'"acte de generositat". Un cop escoltats tots els grups parlamentaris, podria convocar el ple la setmana que ve.

En la seva compareixença, Torrent ha llegit l'escrit de renúncia de Sànchez, que li ha fet arribar Junts per Catalunya, en què dona per retirada la candidatura perquè és el "millor servei que pot fer al país". "Demano al president que, de manera immediata i després de les consultes oportunes, convoqui la sessió d'investidura", afirma Sànchez a la carta. El diputat també té previst deixar el seu escó al Parlament, tal com va explicar davant la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem. El president de la cambra catalana ha insistit en el "dret" de Sànchez a presentar-se a la investidura i ha recalcat que, malgrat el seu pas al costat, "les ingerències de l'Estat no quedaran impunes".

"El fet de presentar-me a les eleccions del 21 de desembre, l’acceptació posterior a ser candidat per ser investit president del govern estatutari i ara la renúncia a la investidura per no endarrerir més en el temps la constitució del nou Govern són tres decisions que volen respondre a un mateix compromís: servir de la millor manera el país, els meus conciutadans i el fil d’esperança de la llibertat, que és ben viu en molts de nosaltres", sentencia Sànchez en el seu escrit, abans de desitjar sort al president del Parlament i llançar-li un missatge encoratjador: "Llum als ulls i força al braç".

Amb aquest tràmit superat, és el torn dels partits de donar a conèixer el seu nou candidat a la investidura, que serà Jordi Turull. Aquesta tarda el grup parlamentari de JxCat es reunirà a les 19 h a la cambra, i Puigdemont hi participarà a distància. Per la seva banda, aquest dijous ERC celebrarà un consell nacional. Les dues principals formacions independentistes es preparen per formar el Govern.

Ahir Torrent ja es va reunir breument amb la portaveu de JxCat, Elsa Artadi. El conseller de la Presidència, Jordi Turull, és el tercer nom d’un pla -avançat al febrer per l’ARA- que JxCat havia preparat feia setmanes. Ni Puigdemont ni Sànchez no van poder superar les mesures cautelars del Tribunal Constitucional, i Sànchez ha topat diverses vegades amb el mur del Suprem. En canvi, fonts del govern espanyol explicaven ahir a l'ARA que no s'oposaran a la investidura de Turull.