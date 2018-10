Torrent: "El problema no són les decisions del Parlament sinó el que va fer la monarquia. Continuarem parlant de tot"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha defensat que el problema no són les decisions que prengui el Parlament sinó que la monarquia va "avalar la violència i la repressió" amb el discurs del 3-O. "Al Parlament continuarem parlant de tot, farem els debats que calgui i aprovarem les resolucions que representin la majoria de la població, el 80% comparteix valors republicans", ha manifestat en declaracions a l'ACN després que aquest divendres el Consell de Ministres hagi aprovat portar al Tribunal Constitucional (TC) la reprovació de Felip VI malgrat l'informe contrari del Consell d'Estat. Així mateix, ha retret al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que segueixi judicialitzant la política i que "a l'hora de la veritat i dels fets" no hi hagi diferències amb el govern de Rajoy.

Torrent ha qualificat "d'error" que el govern de Sánchez "s'entesti" amb la judicialització de la política i la repressió en comptes de buscar solucions democràtiques al conflicte. A més, ha remarcat que el propi Consell d'Estat, "gens sospitós de ser independentista", ha dit que decisions d'aquest tipus no es poden recórrer. "Malgrat tot Sánchez s'entesta a judicialitzar la política i no seure a negociar", ha lamentat. El president del Parlament ha defensat que els diputats i diputades debaten, voten i aproven les resolucions que vulguin amb correspondència al que opinen els ciutadans. "Cap recurs, sentència i posicionament d'un tribunal canviaran allò que senten i opinen la majoria dels catalans", ha avisat.

Preguntat per si seria un bona resposta al recurs del govern espanyol que el Parlament tornés a aprovar una resolució de reprovació de Felip VI, Torrent ha respost que no li correspon a ell decidir què ha d'aprovar la cambra catalana, sinó als grups parlamentaris. Però ha considerat "natural" que hi hagi resolucions d'aquest tipus al Parlament perquè són un "reflex" del que pensa la societat catalana. En aquest context, ha garantit que el Parlament "no privarà ni limitarà mai cap debat". Torrent ha lamentat que no hi hagi diferències "visibles i palpables" entre el govern de Sánchez i el de Mariano Rajoy. Encara que la música soni diferent, a l'hora de la veritat, segons el president del Parlament, no hi ha diferències. En aquest context, ha conclòs que com més es trigui a abordar la negociació, més es trigarà en resoldre el conflicte que viu Catalunya.