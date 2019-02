Torrent fa una declaració de suport als presos: "Treballarem per un país en què els conflictes es resolguin fent política"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha pronunciat aquest dijous una declaració institucional amb motiu del judici de l'1-O, acompanyat de diputats i membres de la mesa de la cambra, tenint en compte que 11 dels 12 encausats són o han sigut diputats de la cambra. "Com a representants de la ciutadania de Catalunya, reiterem que cal una solució democràtica al conflicte polític", ha assegurat Torrent, que ha anunciat que "la repressió no acabarà amb la voluntat immensament majoritària dels catalans i les catalanes d'exercir el dret a l'autodeterminació".

Acompanyat de membres de JxCat, ERC, la CUP i dels comuns (amb l'absència del PSC, el PP, Cs), el president s'ha compromès "a treballar sense descans per un país en què els conflictes polítics es resolguin fent política, no mitjançant els tribunals", en què "ningú pugui ser empresonat o s'hagi d'exiliar per les seves idees" i, per tant, ha conclòs, un país "més democràtic, més just i més lliure".

"L'Estat espanyol jutjarà 12 persones de pau per les seves idees i no per les seves accions"

"L'Estat espanyol jutjarà 12 persones de pau per les seves idees i no per les seves accions", ha lamentat Torrent, que ha recalcat que, malgrat tot, les idees "no es poden empresonar": "Al costat d'aquestes 12 persones hi trobaran el 80% del poble de Catalunya que rebutja la repressió i no renunciarà mai a decidir democràticament el seu futur".

En la declaració, el president del Parlament ha dit els noms de tots els dirigents independentistes que el 12 de febrer afronten el judici del Tribunal Suprem: Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carles Mundó, Meritzell Borràs i Santi Vila. "Se'ls acusa de rebel·lió, sedició, malversació i desobediència per haver organitzat un referèndum, per haver posat en mans de la ciutadania de Catalunya la decisió sobre el futur polític del seu país", ha lamentat.

"La persecució penal dels representants del poble de Catalunya i els líders de les entitats civils ha generat una crisi democràtica sense precedents"

D'altra banda, Torrent ha denunciat les "múltiples irregularitats i vulneracions de drets" al llarg del procediment judicial: "No ens permeten confiar en la celebració d'un judici just", ha recriminat. "Set diputats o exdiputats han hagut de marxar a l'exili i els tribunals internacionals han denegat la seva extradició perquè les acusacions no tenen fonament", ha insistit, i ha enumerat una sèrie de greuges que, al seu entendre, han envoltat la instrucció de la causa: "S'han censurat publicacions, s'han prohibit manifestacions, s'han intervingut comunicacions, s'han bloquejat recursos d'empara al Tribunal Constitucional, s'ha fragmentat la causa judicial, s'ha destituït i empresonat un Govern escollit democràticament, s'han limitat els drets polítics dels acusats, s'ha allargat la presó provisional sense cap justificació, s'ha coartat el normal funcionament del Parlament i s'ha vulnerat la inviolabilitat parlamentària dels diputats", ha conclòs.

Per tot això, ha continuat, "la persecució penal dels representants del poble de Catalunya i els líders de les entitats civils ha generat una crisi democràtica sense precedents". En el mateix sentit, ha considerat que el judici de l'1-O constitueix una "instrumentalització del dret penal per combatre adversaris polítics" que ha de "preocupar el conjunt dels demòcrates". "No podem acceptar que es criminalitzi la dissidència política ni que es persegueixi com a delicte l'exercici legítim de drets fonamentals", ha dit fent una crida a tots els sectors de la societat: "Avui som els independentistes els que seiem al banc dels acusats, però demà podem ser les feministes, els antifeixistes, els ecologistes o els sindicalistes".