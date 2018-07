Torrent denuncia la voluntat de Llarena d'"adulterar" les majories parlamentàries

El president del Parlament, Roger Torrent, ha afirmat aquest dimarts des del Quebec que el jutge Pablo Llarena té la voluntat d'"adulterar" les majories parlamentàries amb la decisió de suspendre els diputats processats per rebel·lió i ha afegit que serà la mesa qui decidirà com procedir quan se li notifiqui la decisió. En un comunicat, ha recordat que els diputats no estan condemnats i que són a la presó per "delictes inexistents, acusats a través d'un relat fals que intenta atribuir una violència que no ha existit mai".

A més, ha remarcat que la resolució de Llarena no és ferma (es pot recórrer per part de les defenses) i que el Parlament té "mecanismes" per actuar en casos com aquest. De fet, el reglament preveu que el ple pugui votar la suspensió dels parlamentaris després d'un dictamen de la comissió del diputat.

Aprofitant la seva estada al Quebec en el marc de l'assemblea parlamentària de la Francofonia, Torrent ha contrastat l'actitud del Suprem amb el "diàleg i la negociació política" del Canadà.