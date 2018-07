Torrent denuncia al Quebec l'existència de polítics catalans "empresonats o a l'exili per les seves idees"

El juliol passat, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell denunciava a Luxemburg la “persecució judicial” als càrrecs electes sobiranistes. Ho feia davant la comissió política de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia, en un moment en què no hi havia presos polítics ni exiliats. Aquest dissabte, un any després, l’ara president de la cambra catalana, Roger Torrent, ha tornat a intervenir davant del mateix públic per denunciar fins a quin punt ha arribat la “regressió de drets i llibertats fonamentals” a l’Estat. “La meva predecessora és en presó preventiva per haver permès el lliure debat en un parlament democràtic”, ha dit a la reunió que aquest any té lloc al Quebec (Canadà).

Davant de representants de desenes de parlaments estatals i subestatals,Torrent ha volgut deixar clar que el de Forcadell “no és un cas aïllat”. Ha recordat que la major part de l’anterior Govern i els Jordis estan “empresonats o a l’exili per la defensa de les seves idees”. I no s'ha quedat aquí: “Els darrers mesos s’han dictat ordres de presó contra cantants, per les lletres de les seves cançons, i contra ciutadans pels seus comentaris a les xarxes socials”, ha dit, fent també un recordatori de la repressió de l’1-O “contra ciutadans que només volien dipositar un vot en una urna”.

Torrent ha assegurat que l’objectiu de les institucions i la societat catalanes és “revertir” la regressió de drets i substituir-la per “diàleg polític, negociació i llibertats democràtiques”. “Els demano, per tant, que la situació política de Catalunya continuï sent objecte de seguiment per part d’aquesta comissió”, ha conclòs. En declaracions posteriors a la intervenció, Torrent ha destacat la importància d’explicar l’existència de "presos i exiliats polítics davant de parlamentaris d’arreu del món". "Cada vegada hi ha més complicitat a l’hora de demanar una solució política al conflicte polític" que passa, ha dit, "pel respecte als drets civils i polítics fonamentals".

El president del Parlament ha aprofitat la plataforma que brinda l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia –de la qual Catalunya en forma part com a observador permanent des del 2008– per amplificar la denúncia contra la repressió de l’Estat a nivell internacional. I ho ha fet, precisament, la mateixa setmana que els lletrats l'han advertit de les possibles conseqüències legals de no aturar la votació de la moció de la CUP per ratificar els objectius polítics de la declaració de ruptura, aprovada inicialment el 9 de novembre del 2015 i declarada il·legal mesos després pel Tribunal Constitucional. Un avís molt semblant als que, nombrosos cops, va rebre Forcadell quan ocupava el seu càrrec.