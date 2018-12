Torrent es reuneix aquest dimarts amb dos vicepresidents de l'Eurocambra a Brussel·les

El president del Parlament, Roger Torrent, es reuneix aquest dimarts amb dos alts càrrecs del Parlament Europeu: el vicepresident grec de l'Eurocambra, Dimitrios Papadimoulis, membre de Syriza (grup de l'Esquerra Unitària, GUE), i amb la també vicepresidenta finesa, Heidi Hautala, del grup dels Verds. Així ho ha explicat el mateix Torrent en una entrevista a Catalunya Ràdio. A més, es trobarà amb el president del Comitè de les Regions, el belga Karl-Heinz Lambertz. El president de la cambra també intervindrà en la conferència 'Cap a la democràcia digital' en una sala de l'Eurocambra. Ja a la tarda es reunirà amb membres de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya.

Torrent ja s'ha reunit a Bèlgica amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, per parlar sobre "cosir una estratègia conjunta" de cara als pròxims mesos, ha assegurat. "Era la primera vegada que ens vèiem les cares físicament, però amb Puigdemont hem parlat molt", ha assegurat Torrent, que ha apel·lat a "trobar els consensos" en l'independentisme malgrat "els matisos i les sensibilitats diferents". En el mateix sentit, ha acusat els partits constitucionalistes d'haver "blanquejat" el discurs de Vox, cosa que ha permès l'entrada de la formació ultradretana al Parlament andalús: "A nosaltres no se'ns pot responsabilitzar de l'entrada de l'extrema dreta a Espanya. Qui se n'ha de responsabilitzar és qui els ha blanquejat", ha dit.

Sense concretar gaire l'estratègia unitària, Torrent ha anunciat que els partits independentistes projecten "fer servir tota la capacitat de pressió política i mobilització social per fer del referèndum impossible el referèndum inevitable". L'únic escenari, ha recalcat, "de resolució del conflicte polític".

"El 3 d'octubre hi va haver més gent que l'1 d'octubre, perquè hi havia tota aquella gent que potser no va votar però que també volia defensar els seus drets i llibertats", ha assegurat el president del Parlament: "Aquella foto és la que ens fa forts". Torrent ha emmarcat la reunió que el cap de setmana passat va tenir lloc a Bèlgica, amb l'assistència de les primeres espases de JxCat, ERC i la CUP, com una mostra que estem "en molt bon camí".

Torrent ha lamentat la irrupció de Vox en les institucions andaluses però ha recalcat que això no condicionaria el suport de l'independentisme als pressupostos del govern espanyol. "Vam dir que hi havia d'haver avenços socials i que alhora s'havien de fer passos efectius sobre els presos i exiliats", ha recordat: "I no s'han fet".

Un dels elements a tractar durant les trobades, ha explicat el president de la cambra catalana, és la vaga de fam d'alguns dels presos polítics. "Seran dies molt durs. La vaga de fam és la resposta davant d'aquesta farsa judicial, d'aquest relat inventat", ha assegurat, i ha explicat que es reuniria amb uns quants representants europeus per tractar la qüestió de la repressió: "Cada vegada es manifesta més gent a Europa contra la repressió, l'exili i els presos polítics. Es comparteix la necessitat que es resolgui el conflicte a les urnes".