Torrent veu "impotència" en la querella de Cs: "Intenten guanyar als tribunals el que no guanyen al Parlament"

El president del Parlament, Roger Torrent, considera que la querella que Cs ha presentat aquest divendres contra ell per no haver "acatat" la suspensió dels diputats és fruit de la "impotència" de la formació taronja, que "intenta guanyar als tribunals el que no guanya al Parlament". Torrent ha afegit que, malgrat les "amenaces", no es mourà "ni un mil·límetre" de la "defensa dels drets de tots els diputats". "La solució al conflicte passa per les urnes i no pels jutjats", ha sentenciat en declaracions als mitjans als passadissos del Parlament.

Aquest mateix missatge és el que el president de la cambra ja havia traslladat a través de Twitter després d'assabentar-se l'acció de Cs. La líder del partit, Inés Arrimadas, però, li ha respost aquest matí que el que ha aconseguit Cs a les urnes és precisament "guanyar-los" [als independentistes], i ha insistit que el seu partit no governa "per una llei electoral injusta". La cap de l'oposició, a més, ha argumentat que "acudir als tribunals és un acte democràtic, mentre que els actes del CDR són amenaces".

En les declaracions posteriors, Torrent també s'ha referit als CDR, deixant clar que "la República no es construeix en cap cas amb passamuntanyes ni amb caputxa". Al seu parer, les protestes previstes pel 21-D contra el consell de ministres que se celebrarà a Barcelona, a la Casa Llotja de Mar, només seran "legítimes" si són "pacífiques" i "no violentes". Sobre una possible reunió entre els dos governs aquell dia, ha dit que correspon als executius espanyol i català decidir "de quina manera s'encara el diàleg", si bé ha defensat que el diàleg amb l'Estat sigui "bilateral" i "de govern a govern".