Torrent apel·larà a organismes internacionals si Llarena no permet que Sànchez assisteixi al ple d’investidura

El president del Parlament, Roger Torrent, ha explicat aquest dijous la seva intenció d’apel·lar a organismes internacionals si finalment el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena no permet al candidat de JxCat, Jordi Sànchez, assistir al ple de la seva investidura convocat per a aquest divendres. "Si no respecta la legalitat internacional, farem una reflexió profunda sobre la responsabilitat del Parlament que segurament incorporarà un element internacional de relació amb els òrgans que han de defensar la legalitat internacional, que no s’estaria complint", ha afirmat Torrent.

"Treballem en molts fronts i és cert que tenim relacions internacionals, també. I l’ONU i la UE han de plantejar també la defensa d’aquests valors democràtics", ha defensat en una entrevista a la Cadena SER, després de recordar que des del Comitè de Drets Humans de l’ONU s’ha demanat el respecte als drets polítics de Sànchez com a mesura cautelar. Torrent, de fet, ja va anunciar que recorreria a l'ONU perquè es pronunciés sobre la investidura de Carles Puigdemont i també quan es va proposar Jordi Sànchez com a candidat, però encara no hi ha apel·lat.

"Que pogués assistir al ple seria el més normal, seria el que permetria defensar, protegir i fer efectius els seus drets polítics, que ha de poder afrontar en una investidura amb normalitat", ha subratllat Torrent. En aquest sentit, ha considerat "inconcebible que el magistrat no fes cas a les mesures cautelars de l’ONU i no protegís els drets polítics que té intactes el candidat". "Això és el que em semblaria poc normal, per això espero que assisteixi al ple amb normalitat", ha afegit, i ha explicat que no permetre la seva assistència suposaria "escriure una nova pagina negra en la repressió dels drets polítics dels diputats".