Torrent diu que "encara no hi ha acord" pels diputats suspesos i demana "prudència" per no repetir friccions

Roger Torrent contradiu el president de la Generalitat, Quim Torra, i assegura que "encara no hi ha un acord" sobre la suspensió dels diputats processats per Pablo Llarena. "Estem en la bona línia", ha puntualitzat en una entrevista a TV3, en què ha assenyalat que s'està parlant "de tots els diputats, no només de Carles Puigdemont", en relació a la possibilitat que es prengui una decisió diferenciada per a l'expresident, tal com va defensar JxCat. "Si començo a donar detalls potser no arribarem a l'acord", ha apuntat el president de la cambra, que ha recomanat "prudència" perquè "no es repeteixin" les friccions que es van exhibir en l'últim ple del curs passat entre els dos socis de Govern.

Torrent ha reconegut que d'aquell enfrontament públic pel desacord entre JxCat i ERC en la substitució dels diputats processats pel Suprem se n'han extret lliçons. "Hem de ser capaços de ser honestos i parlar les coses obertament", ha considerat. El president del Parlament ha deixat clar que properament s'anunciarà l'acord i s'ha mostrat convençut que al proper ple s'arribarà amb un acord sobre la fórmula per "garantir la dignitat dels diputats" i, alhora, respectar la interlocutòria "surrealista" de Llarena. Sobre la retirada del sou dels parlamentaris suspesos, Torrent ha reiterat que es tracta d'un tràmit "tècnic" a càrrec dels interventors de la cambra.

En l'entrevista també ha opinat sobre les declaracions de Torra en què afirmava que el seu límit en el procés cap a la independència és fins on estigui disposat a arribar el Parlament -a qui deu "lleialtat", ha dit aquest darrers dies-. Ha considerat que el Govern i la cambra catalana han de treballar "conjuntament" i de manera "coordinada" amb les entitats socials i el carrer. En la línia del que ha anat defensant Esquerra, Torrent ha abonat la necessitat de "ser més" en el camí cap a la República, i ha negat diferències entre el discurs de JxCat i ERC. "Vaig escoltar la conferència del president Torra i no només jo ERC ja ha dit que se sent perfectament representada en les idees que va expressar", ha asseverat.