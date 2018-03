Ciutadans portarà Torrent al TC per no admetre les seves reconsideracions

Les peticions de reconsideració van ser, al costat de les lleis de desconnexió, les grans protagonistes del ple del 6 i 7 de setembre. L'estratègia de l'oposició, davant la imminent aprovació de la llei del referèndum, es va centrar a allargar el ple i evidenciar la imatge de trencament entre blocs. Aleshores, Cs, PSC i PP van actuar de manera coordinada. Aquest dijous, en canvi, ha estat Ciutadans qui, en solitari, ha intentat abanderar l'estratègia de desgast, però s'ha topat amb la inflexibilitat del president del Parlament. Roger Torrent no estava disposat a allargar artificialment el ple i s'ha negat a acceptar la reconsideració que el partit taronja demanava fins i tot abans que el president pronunciés el "bon dia". Molt crític amb aquesta decisió, Ciutadans ja ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Constitucional (TC) en els propers dies.

El partit taronja considera que el president del Parlament està vulnerant els drets dels seus diputats. "No votarem la proposta de resolució de JxCat", havia anunciat la líder del partit, Inés Arrimadas, des de l'hemicicle: "Perquè ens ha arribat, com sempre, des de fora del reglament del Parlament". Ni ells ni el PSC han participat en la votació de la proposta transaccionada entre JxCat i la CUP que feia referència a l'1-O.

"Per què em demana la paraula, senyor Carrizosa?", ha preguntat Torrent a la bancada de Ciutadans, fent servir la mateixa expressió que el 6 i 7 de setembre va popularitzar l'anterior presidenta de la cambra, Carme Forcadell. "Per una qüestió reglamentària", li ha respost el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa. Ciutadans pretenia que es reconsiderés l'admissió a tràmit de l'acord transaccional entre JxCat i la CUP per legitimar tant la figura de Carles Puigdemont com el resultat del referèndum de l'1 d'octubre. "Les transaccions no s'admeten a tràmit per part de la mesa, per tant no hi ha res a considerar", li ha respost Torrent després d'uns minuts de retrets i cites a diversos articles del Parlament, articles que, abans dels debats del Procés, eren desconeguts per a la gran majoria de diputats.

El vicepresident segon de la cambra, José María Espejo-Saavedra -que ja se les va tenir amb Forcadell el 6 i 7 de setembre-, ha decidit baixar des de la tribuna on seuen els membres de la mesa per prendre la paraula. Però a Carrizosa i Espejo-Saavedra no se'ls han sumat en aquesta ocasió ni els portaveus del PSC ni del PP. Torrent els ha deixat parlar i ha descartat la seva petició perquè "la mesa mai ha admès a tràmit les transaccions", malgrat que Ciutadans l'ha acusat d'estar prevaricant, ja que el partit entén que les transaccions s'admeten a tràmit de manera tàcita i considera que s'estan vulnerant els seus drets. Aquest és l'argument que la formació donarà en el recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC) per aquest motiu. Posteriorment, Carrizosa ha demanat -sense èxit- que es llegissin les advertències dels lletrats del Parlament. Torrent li ha respost que eren advertències per als membres de la mesa i no pas per als diputats.

A aquesta picabaralla s'hi han d'afegir les crítiques del secretari segon de la mesa, el socialista David Pérez, que ha demanat la paraula abans de la votació del punt de la resolució de JxCat en què "s'exigeix que cessin les ingerències del govern de l'Estat davant les instàncies jurisdiccionals i el TC" i fa legitim el referèndum de l'1-O. Segons ha explicat Pérez, ells lletrats del Parlament s'han mostrat contraris a aquest punt de la resolució per anar contra les sentències del Tribunal Constitucional.

El ple ja havia començat amb retard. A les 9 hi havia reunió de la mesa i allà sí que el PSC havia intentat que no s'admetessin a tràmit les esmenes de la CUP, que parlaven de l'1-O i de la declaració d'independència del 27 d'octubre. "Vostè avui se l'ha jugat, senyor president", li ha dit la portaveu socialista, Eva Granados, a Torrent. Ara be, com que finalment JxCat, ERC i la CUP han "rebaixat" les esmenes en un nou "debat de fireta", el PSC ha preferit no seguir oposant-se a la votació. La mesa ha desestimat les peticions i allà semblava haver-se acabat el debat, fins que Carrizosa ha entrat a l'hemicicle amb la mà aixecada. "Bon dia a tots els diputats que són a la cambra i també als que no hi poden ser. Per què em demana la paraula, senyor Carrizosa?".