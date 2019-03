Torrent: "Cap querella, tribunal o sentència canviarà la situació"

El president del Parlament, Roger Torrent, que ha visitat els líders independentistes que són a la presó de Soto del Real, ha assegurat que "cap querella, tribunal o sentència" canviarà la situació a Catalunya, on el "conflicte polític" només trobarà solució amb diàleg. Ho ha dit també en referència a la polèmica dels llaços grocs que ha ocupat els mitjans aquesta setmana, després que la Fiscalia prengués la decisió de querellar-se contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per haver desobeït la Junta Electoral Central. En aquest sentit, ha expressat el seu "màxim respecte" cap a Torra, tot i que no ha volgut valorar la seva actitud de retirar els símbols de la Generalitat.

El màxim responsable de la cambra catalana ha recordat que justament avui fa un any que es va celebrar el debat d'investidura de Jordi Turull, "que no va poder votar-se perquè injustament se'l va empresonar en un dels episodis més vergonyants de la història de la democràcia espanyola". Després de la visita, Torrent ha volgut denunciar que "molts només volen parlar de llaços grocs" per evitar "allò transcendental: la vulneració de drets fonamentals de la població". Entre ells, ha citat el dret a "l'autodeterminació i els drets socials que reclamen els ciutadans". El president ha lamentat la situació "d'inseguretat i indefensió" que viuen els presos en el judici, tot i que ha assegurat que es mantenen "forts i serens".

"Hi ha qui vol que només parlem de llaços –ha afegit–, i jo vull parlar de política i abordar les qüestions de fons", ha reiterat. Torrent s'ha mostrat convençut que el Govern i la ciutadania de Catalunya "sabran trobar la millor manera de seguir denunciant la situació vergonyosa que hi hagi presos polítics i exiliats polítics pel simple fet d'haver exercit el dret fonamental a la manifestació i la llibertat d'expressió i haver organitzat el referèndum de l'1-O".

Segons el president, l'única solució és "fer política", "seient a una taula a dialogar i que els ciutadans puguin decidir lliurement el seu futur". Segons el seu parer, el judici els dona ara una oportunitat per defensar l'exercici dels drets fonamentals, particularment el de l'autodeterminació, "que no és delicte i mai ho pot ser en democràcia".