El Parlament demana l'opinió als lletrats sobre les dietes per desplaçament a presos i exiliats

La mesa del Parlament ha demanat aquest dimarts als lletrats de la cambra que analitzin la petició de JxCat perquè Puigdemont, Rull, Turull i Sànchez cobrin les dietes per desplaçament. "Actuarem en funció d'aquest criteri jurídic", ha assegurat en roda de premsa el president del Parlament, Roger Torrent. Ciutadans s'oposa frontalment a la petició de JxCat, perquè considera que no correspon un complement salarial a "aquells que no trepitgen el Parlament des del 21-D", mentre que la coalició independentista lamenta que als diputats presos i exiliats "no se'ls han fet efectius part dels drets econòmics previstos en l'article 12 del reglament".

La portaveu d'ERC, Anna Caula, ha expressat la "sorpresa" dels republicans després que s'hagin retirat les dietes per desplaçament a presos i exiliats. Ha recordat que és un "dret implícit" dels diputats, motiu pel qual ha reclamat que s'investigui "qui ha pres la decisió i en qualitat de què". Però Caula ha rebutjat reclamar formalment que es pagui aquest complement salarial als parlamentaris empresonats o a l'estranger –tant de JxCat com d'ERC– perquè creu que és un dret que els correspon i que el primer pas és "saber què ha passat".

De la seva banda, el portaveu adjunt del PSC, Ferran Pedret, ha rebutjat pronunciar-se sobre les dietes per desplaçament a presos i exiliats. "El que no farem és 'un Torrent', ha anotat referint-se a la "precipitació" del president de la cambra amb la presentació de la denúncia contra Pablo Llarena i tres magistrats més del Tribunal Suprem. "Esperarem que hi hagi informe jurídic per pronunciar-nos. És un tema complex i discutible. Hi ha arguments en favor de totes dues posicions", ha dit.

En la reunió de la mesa d'aquest dimarts també s'ha admès la petició de Torrent d'obrir una comissió d'estudi sobre la vulneració dels drets civils i polítics, i ara serà la junta de portaveus qui haurà de dictaminar en quin ple es debat la constitució, a la qual s'han oposat Cs i el PSC. Torrent ha explicat que la comissió no seria una comissió de "reflexió", sinó que busca ser un espai per plantejar "conclusions sobre la manera de blindar el lliure exercici de drets". "Estem en un moment excepcional des del punt de vista de regressió i vulneració de drets i llibertats fonamentals [...] Ens interpel·la a tothom. El Parlament no pot restar impassible i ha d'actuar", ha argumentat.

Torrent ha insistit que la comissió que proposa ha de servir per "generar propostes contra la repressió i vulneració de drets del conjunt de la societat catalana, vinguin d'on vinguin i tinguin les idees i plantejaments polítics que tinguin". "Això no va d'una ideologia concreta, va del conjunt de la democràcia", ha afegit. El president de la cambra ha considerat que la comissió que proposa és perfectament compatible amb la comissió d'investigació sobre l'aplicació del 155 que la mesa ha acordat aquest dimarts tramitar per la via d'urgència extraordinària.

A més, la mesa ha decidit fixar en el 25 de juny l'inici de les compareixences dels consellers a la cambra, que acabaran el 16 de juliol. El primer serà el conseller d'Economia, Pere Aragonès, i l'últim el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que ho farà dues vegades per donar explicacions de diferents àrees del seu departament.