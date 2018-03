Tots els processats hauran de comparèixer davant de Llarena els pròxims dies

Tots els investigats en la causa per rebel·lió i sedició que siguin processats aquest divendres hauran de comparèixer, un per un i en persona, al Tribunal Suprem els pròxims dies per assistir a la declaració indagatòria. És un tràmit habitual en els sumaris ordinaris i que no sol durar més de cinc minuts.

Després que el jutge Pablo Llarena notifiqui els processaments, cosa que farà aquest divendres davant dels representants dels 28 investigats en la causa, en la mateixa interlocutòria hi figurarà una data per a tots els encausats perquè tornin al Suprem. Això també implica els presos polítics, que seran traslladats en furgó un altre cop des de Soto del Real i Estremera.

La declaració indagatòria és un tràmit que persegueix que tots els encausats coneguin de primera mà per quins delictes se'ls jutjarà. Llarena lliurarà la interlocutòria a cadascun i els preguntarà si reconeixen els fets i n'assumeixen una part o simplement els neguen. Ells podran guardar silenci.

Fonts jurídiques aclareixen que, si els exiliats polítics no van en persona al Suprem -com es preveu amb Carles Puigdemont si és encausat-, igualment se'ls donarà per processats. El jutge instructor pot processar un investigat en rebel·lia, però no se'l pot jutjar per un delicte superior a dos anys de presó.