“Tranquils, la CUP ja acceptarà”

Mentre JxCat i ERC s’entretenien en un acord que havia de ser per recuperar el Govern legítim i ha acabat sent per repartir-se’l, a ningú se li acudia que faltaven vots. “Tranquils, els de la CUP acceptaran”, deien, com si la CUP no hagués demostrat que no té cap problema per plantar-se en els moments més crítics. Els anticapitalistes deien que el sí estava fet si es desobeïa per fer president Carles Puigdemont. Després de proposar Jordi Sànchez -no gaire estimat pels cupaires- i un programa lligat a la legalitat, JxCat i ERC fan cara de sorpresos. Per molt que dissimulin anunciant un preacord “pendent de serrells”, el principal serrell segueix sent els dos vots que falten. Hi haurà #pressingCUP, però també #pressingERC per acceptar la desobediència i #pressingKRLS per demanar al president que renunciï, i qui se sentirà menys pressionat, com sempre, serà Rajoy.